Mauro Urribarri salió a respaldar a su padre: “Ojalá no muy lejano, el Tata va a tener su lugar bien ganador en la historia de esta provincia”

El exfuncionario peronista Mauro Urribarri, hijo del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, salió públicamente a respaldar a su padre luego de que quedara detenido para comenzar a cumplir la condena de ocho años de prisión impuesta en el marco de la Megacausa por delitos de corrupción.

A través de su cuenta personal de Instagram, Mauro Urribarri publicó un extenso y emotivo descargo en el que expresó el dolor que atraviesa su familia y sostuvo que su padre es “una buena persona”, además de reivindicar su gestión al frente del Gobierno provincial.

“Hoy es un día de mucho dolor, no voy a disimular lo que siento. También es uno donde hay que ser fuerte”, comenzó escribiendo.

En su mensaje, el hijo del exmandatario evitó profundizar en los aspectos judiciales de la causa, aunque dejó planteada su postura respecto de la condena.

“Podría hablar de esta causa puntualmente, quien la conozca y sepa de derecho sabrá si fue justa la condena”, expresó.

“Un gran padre, mejor abuelo y un gran gobernador”

Mauro Urribarri destacó especialmente la figura personal de su padre, a quien se refirió como “el Pato”, y realizó un repaso de distintas obras y políticas desarrolladas durante sus gobiernos.

“Quien realmente conoce al Pato sabe que es una buena persona, un gran padre, mejor abuelo y que fue un gran gobernador, probablemente uno de los que más transformaciones hizo en nuestra provincia”, señaló.

Entre los aspectos que mencionó se encuentran obras públicas, escuelas, hospitales, viviendas, rutas, el desarrollo turístico, el apoyo al deporte, los índices de mortalidad infantil y las escuelas Nina.

También recordó la reforma de la Constitución entrerriana durante el primer mandato de Sergio Urribarri y destacó que, según su relato, el entonces gobernador se negó a impulsar una nueva modificación que le permitiera extender la cantidad de mandatos.

“Fui testigo directo de planteos para que se reforme nuevamente y tenga otro mandato; a pesar de tener una abrumadora mayoría en la Legislatura, se negó rotundamente”, afirmó.

Reconoció errores, pero rechazó los delitos por los que fue condenado

En otro tramo de la publicación, Mauro Urribarri reconoció que su padre pudo haber cometido errores durante su trayectoria política y de gestión, aunque rechazó las acusaciones por las que fue condenado.

“También seguramente cometió errores, pero no estos que le achacan”, sostuvo.

Entre esos errores mencionó la promesa incumplida de la construcción de un Estadio Único y señaló que aquella situación tuvo como contrapartida la concreción del Centro de Convenciones de Paraná.

Además, hizo referencia al desempeño electoral del peronismo entrerriano durante los años en los que su padre encabezó políticamente el espacio.

“Nuestra fuerza política bajo su conducción ganó cuatro de las cinco elecciones, y la única que se perdió fue por apenas unos votos, en la intermedia de 2009”, escribió.

El mensaje para su familia

El tramo más emotivo del texto estuvo dedicado a las personas que se comunicaron con la familia para expresar su acompañamiento, así como a su compañera y sus hijos.

“Las palabras de aliento se sienten como abrazos y ayudan un montón a transitar este momento de impotencia”, expresó.

Finalmente, Mauro Urribarri recordó las palabras que les transmitió a sus hijos sobre la situación que atraviesa la familia y dejó una frase que resume su mirada sobre el futuro de su padre.

“El tiempo a veces es injusto, a veces pasa lento, pero sobre todas las cosas es sabio y ubica las cosas en su lugar”, escribió.

Y concluyó con una fuerte defensa de la figura de Sergio Urribarri: “Les puedo asegurar que en un futuro, ojalá no muy lejano, el Tata va a tener su lugar bien ganador en la historia de esta provincia, un lugar grande como el que ocupa en mi corazón”.

El mensaje finalizó con una frase dirigida a su familia y a su padre: “Con la frente en alto. En la vida siempre, pero SIEMPRE, sin importar el golpe, se sigue”.

Redaccion de 7Paginas