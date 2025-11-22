Maxi Ceballos representará a Concordia en la final nacional del Torneo Federal de Chefs: “Este premio lo busqué hace mucho tiempo”

La competencia, que tuvo como jurados al chef manager de FEHGRA Luciano Nanni y al reconocido cocinero local “Pato” Damino, enfrentó a dos equipos: el de Concordia, representado por Ceballos, y el de Chajarí, encabezado por Diego Lorenzatto. Tras una evaluación muy reñida, el jurado determinó que el ganador fuera el cocinero concordiense, quien además de la clasificación obtuvo un premio económico de un millón de pesos.

“Feliz de representar a Concordia”

Al conocerse el resultado, Ceballos dialogó con un cronista de 7Paginas y dejó sus primeras sensaciones:, “Muy contento, fue una experiencia hermosa. Poder llevarme este premio, salir primero y tener la posibilidad de ir a Buenos Aires a competir… la verdad que feliz”.

El chef recordó además que este logro se suma a otro reconocimiento que marcó su trayectoria, “Tengo la del Postre Concordia y ahora este concurso de cocina, que busqué hace mucho tiempo. La idea era competir con los mejores del país”.

Sobre la devolución del jurado, señaló que las observaciones fueron acertadas, “Uno, por los nervios de cocinar en vivo, a veces se come detalles. Las correcciones estuvieron bien marcadas y hay cosas por mejorar”.

Un plato con sello local

Ceballos destacó que su propuesta culinaria estuvo completamente inspirada en los sabores de la región, Bocado: boga marinada en naranja, envuelta en hilos de batata frita.

Plato principal: combinación de dorado y surubí.

Guarniciones: hortalizas de estación y una ensalada de lentejas con pomelo, naranja y nuez pecán.

“Es un plato bien concordiense”, subrayó el chef, quien aún no confirmó si presentará la misma preparación en la final nacional.

Rumbo a Buenos Aires

Con la clasificación asegurada, Ceballos competirá en la prestigiosa instancia de HOTELGA, donde se enfrentará a los mejores chefs del país en un escenario de reconocimiento internacional.

“Ahora a seguir disfrutando este momento”, cerró emocionado.

Con este triunfo, Concordia vuelve a posicionarse en lo más alto del panorama gastronómico nacional, de la mano de un representante que durante años viene consolidando su trayectoria y dejando en alto la identidad culinaria de la región.

Redaccion de 7Paginas