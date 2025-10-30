7PAGINAS

Jueves 30 de octubre de 2025
Maxi Torres: “Queremos recuperar la Caja Mixta para que vuelva a beneficiar al compañero municipal”

El secretario general de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC), Maximiliano Torres, confirmó su postulación para integrar el directorio de la Caja Mixta Municipal, en representación del trabajador municipal. En diálogo con 7Paginas, Torres destacó que su candidatura surgió de una asamblea gremial “totalmente democrática” y que su principal objetivo será recuperar el rol social y solidario de la Caja Mixta.
“Quiero agradecer primero a nuestro actual representante, Pablo Almuzara, que lleva dos mandatos gracias al respaldo de los trabajadores. Luego de una reunión con la comisión directiva y los delegados, el gremio decidió que yo sea el candidato para competir por el lugar en el directorio”, expresó Torres.

El dirigente valoró que el proceso eleccionario se desarrolle en un marco participativo. “Celebro que sean elecciones abiertas, donde también se presenten representantes de otros gremios. Eso fortalece la democracia sindical y la transparencia”, señaló.

En cuanto a la actualidad del organismo, Torres fue crítico y afirmó que “existen muchas quejas de los compañeros por el manejo y la falta de información”. Según explicó, varios trabajadores consideran que los intereses aplicados a los préstamos son excesivos y que la Caja Mixta “dejó de cumplir su función de ayuda al empleado municipal”.

“El espíritu con el que se creó esta institución era para mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia, pero hoy vemos que eso no se cumple. Vamos a dar la pelea para recuperar ese objetivo”, aseguró.

El secretario gremial recordó además que las elecciones se realizarán el 6 de noviembre en el Centro de Convenciones, de 17:30 a 19:00 horas, y que los interesados en participar deberán acreditarse previamente en la Caja Mixta antes del lunes próximo.

“Queremos conocer a fondo el funcionamiento interno, cambiar estrategias y, sobre todo, mantener informados a los afiliados. La transparencia y la comunicación van a ser nuestras prioridades. Vamos a luchar, como siempre, por el bienestar de la familia municipal”, concluyó Torres.