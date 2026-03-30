Máxima tensión en el Sindicato de la Fruta: toma de rehén, destrozos y 12 detenidos tras un intento de usurpación

Momentos de auténtico pánico se vivieron en las primeras horas de este lunes en la sede del Sindicato de la Fruta en Concordia. Un grupo de personas, vinculadas a la gestión anterior del gremio, irrumpió violentamente en el edificio, provocando destrozos y manteniendo privada de su libertad a la persona encargada del cuidado del lugar.

El hecho comenzó alrededor de las 05:30 horas. Según pudo saber 7Paginas, los atacantes rompieron vidrios y forzaron la puerta principal a patadas. El cuidador, identificado como Sebastián Sánchez, logró alertar al servicio de emergencias 101 antes de quedar atrapado por los invasores.

El operativo policial: «La rapidez evitó un mal mayor»

La Subjefa de la Departamental de Policía, Comisaria Inspector Liliana Miño, brindó precisiones a este medio sobre la intervención: “El sereno comunicó que ingresaron aproximadamente 9 personas utilizando la fuerza. Él logró resguardarse en la planta alta del edificio”.

Bajo las directivas de la Fiscal Dra. Daniela Montangie, el personal policial procedió al desalojo. «Se trataba de un delito de usurpación en un edificio privado. Hubo 7 hombres y 2 mujeres detenidos en el interior, además de otras 3 personas en el exterior que instigaban el ataque y también fueron aprehendidas», detalló Miño, destacando que el operativo finalizó sin heridos gracias a la celeridad del actuado.

Voces de la intervención: «Es un hecho gravísimo»

Iván Amaro, interventor del sindicato, no ocultó su tristeza ante el panorama desolador de las oficinas: “Revolvieron todo buscando no sé qué. Rompieron vidrios y cerraduras que recién habíamos arreglado. Responsabilizo con nombre y apellido a Rodrigo Monzón y al autor intelectual de esto, el señor Alcides Camejo”.

Sobre el estado del cuidador, Amaro señaló: “Sebastián está muy shockeado por los estruendos de la rotura de vidrios. Es muy grave que haya habido una persona retenida”.

Por su parte, el asesor legal de la intervención, Dr. Alejandro Jacobi, calificó el suceso como un acto de «patoterismo» que busca frenar la normalización del gremio. “Van a quedar imputados por privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y daños. Esto confirma la legitimidad de nuestro trabajo frente a delincuentes que no quieren cesar en su raíz delictiva”, sentenció.

Un sindicato bajo asedio

La actual conducción técnica manifestó que estos hechos generan «terror y miedo» en el personal administrativo que intenta resolver temas urgentes como las paritarias. “Hoy hay que estar más juntos que nunca para devolverle la dignidad al trabajador y normalizar un sindicato que recibimos en condiciones deplorables”, concluyó Jacobi.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia, mientras que la Policía Científica realizó las pericias correspondientes sobre los daños materiales en la sede.

Redaccion de 7Paginas