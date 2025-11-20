Maximiliano Torres asumió al frente de la Caja Mixta Municipal tras un triunfo contundente

Torres, quien actualmente se desempeña como secretario de la UOEMC —el gremio mayoritario de los trabajadores municipales—, obtuvo más de 20.000 acciones de ventaja frente a su principal competidor, Santos Avallone. La elección también contó con la participación de los postulantes Luis Santos, Alejandro Ollier, Claudia Almeida y Zulma Rivarola.

La contundente diferencia en el resultado consolidó a Torres como el nuevo presidente de la Caja Mixta, un organismo clave dentro del ámbito municipal.

Un mensaje de gratitud y compromiso

Durante su asunción, Torres expresó su agradecimiento a los empleados municipales que lo acompañaron con su voto y destacó el respaldo de la comisión directiva del gremio.

“Estoy agradecido por el apoyo de todos los compañeros municipales, y con el acompañamiento de la comisión de la UOEMC quiero decirles a los trabajadores que tendrán las puertas abiertas cada vez que me necesiten en este nuevo desafío y compromiso en la Caja Mixta”, sostuvo.

Torres inicia ahora una nueva etapa al frente de la institución, con el desafío de gestionar un organismo fundamental para los trabajadores municipales y con el aval de una elección en la que logró una diferencia histórica.