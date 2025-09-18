Maya en Federal: un llamado a la esperanza y la unidad contra la corrupción

Con un discurso directo y sin rodeos, Maya criticó a la dirigencia que, según afirmó, ha perdido toda conexión con la gente. “No puede ser que los peronistas no podamos poner una opción decente en la boleta”, disparó, haciendo referencia a los escándalos como el de los contratos truchos que todavía repercuten en los tribunales y en las calles de la provincia. También apuntó a Adán Bahl, a quien señaló como símbolo de un oficialismo protegido y distante de las necesidades del pueblo.

Transparencia y reconstrucción desde abajo

El referente sostuvo que el camino debe ser reconstruir desde abajo, con transparencia, participación y un programa que devuelva a la política su verdadera función: poner en el centro al pueblo y no a los dirigentes. En ese marco, destacó que la propuesta de Entrerrianos Unidos no es sólo una alianza electoral, sino un espacio donde confluyen las ideas de un socialismo práctico, aún presente en peronistas y radicales comprometidos con los valores de honestidad y trabajo.

Maya insistió en que esa tradición política se expresa en objetivos concretos como el trabajo digno, la salud, la educación, los servicios públicos eficientes y una administración honesta.

Una política diferente

“Estamos acá porque creemos en otra forma de hacer política —concluyó Maya—. Una política que se arremangue y gobierne para la gente, no para sus bolsillos”.

El paso por Federal dejó en claro que el desafío es grande, pero también que, en palabras del dirigente, “la esperanza volvió a encenderse”.