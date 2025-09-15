Maya: “Entre Ríos necesita dirigentes con experiencia y sin antecedentes de corrupción”

“Estamos tratando de interpretar esa bronca que sentimos en la calle. El peronismo de Entre Ríos perdió la unidad y quedó atrapado en la proscripción. Por eso conformamos Entre Ríos Unidos, junto con socialistas, radicales enojados, demócrata cristianos y vecinalistas. Queremos devolver la esperanza y despertar el entusiasmo de la gente sobre la base de propuestas. Entre Ríos tiene potencialidades y necesita dirigentes con experiencia y sin antecedentes de corrupción”, sostuvo Maya.

El referente entrerriano remarcó que la nueva propuesta política se sostiene en dos pilares: la transparencia y el desarrollo productivo.

“Somos una lista limpia, que no necesita fueros ni un ejército de abogados. Nuestro único objetivo es dinamizar la economía entrerriana para generar trabajo y producción. No hay manera de sacar la provincia adelante ni de lograr paz social sin empleo en la comunidad”, afirmó.

En ese marco, Maya apeló a su trayectoria como carta de confianza hacia los votantes, “Yo puedo pedir credibilidad porque puedo mostrar lo que hice con Salto Grande, con el puente Rosario-Victoria y con la Ley Maya, que permitió concretar más de mil obras en la provincia. Eso me sirve para que la gente me dé una cuota de confianza”.

Finalmente, reconoció el malestar social que atraviesa la provincia y el país, “La pobreza y la decepción se viven en cada familia. Los políticos suelen tener una agenda de intereses personales, pero lo que la sociedad necesita es una agenda de felicidad para las familias, basada en el trabajo y en la realización conjunta. Yo sigo caminando con entusiasmo, a mis 80 años, porque creo que Entre Ríos puede salir adelante”.

Redacción de 7Paginas