Maya pidió “convertir la bronca en rebeldía”

En el marco de la conmemoración del 17 de octubre, fecha emblemática para el peronismo, el candidato a senador nacional por la lista 50 Entrerrianos Unidos, Eduardo Maya, eligió Concordia para enviar un fuerte mensaje político y emocional a la militancia local. El acto se desarrolló en el local gremial de UPCN, uno de los sindicatos que respalda la fórmula Maya–Guzmán (esta última como candidata a diputada nacional).

La convocatoria reunió a distintos medios de comunicación locales y referentes del espacio, en una jornada donde, según expresaron desde su equipo, Maya buscó “reconquistar el voto del peronismo concordiense”, al que describió como “enojado, ofendido y en una negativa”, pero que, confía, “puede transformarse en rebeldía y esperanza”.

“Quiero convencer y enamorar a Concordia”

Durante su discurso, Maya destacó su histórico vínculo con la ciudad, recordando su participación en proyectos claves como Salto Grande, el Hospital Masvernat, la ampliación del servicio de gas y la infraestructura escolar, además de mencionar con emoción el legado del exgobernador Jorge Busti.

“Vengo a Concordia como lo he hecho muchas veces en mi vida política. Estoy resuelto a confesar que deseo convencer y enamorar a Concordia en esta situación tan difícil, porque ninguna ciudad tiene la vocación de poder que tiene esta ciudad”, expresó.

“No me resigno a que el destino de los entrerrianos se defina con Concordia en la casa. Estoy seguro que esta semana convertirán la bronca en rebeldía y darán la confianza de votar para ser quienes definan el destino de la familia entrerriana”, agregó el candidato.

“No soy un visitante electoral”

Maya también se refirió a su trayectoria y a su cercanía con los vecinos de la ciudad, marcando distancia con otros postulantes.

“Vengo nuevamente a Concordia a cara descubierta, porque pocos conocen esta ciudad como yo. No soy un visitante electoral de la plaza de Concordia: caminé todos los barrios, tengo muchos amigos y una historia”, afirmó.

El dirigente peronista instó a los ciudadanos a acompañar con su voto a la Lista 50 – La Flor, a la que definió como un frente multipartidario que reúne “peronistas, radicales enojados, socialistas, demócrata cristianos y vecinalistas”.

“No nos resignamos a Milei–Frigerio ni a los tramposos que robaron sin internas el PJ con Bahillo y Michel. Proponemos una nueva alternativa nacional y popular”, enfatizó.

Un llamado a la unidad y al protagonismo de Concordia

Con un tono cargado de mística y reivindicación política, Maya cerró su mensaje asegurando que Concordia será clave en el rumbo electoral entrerriano.

“Siempre he estado al lado de la pujanza de esta ciudad, clave para el desarrollo de toda la provincia. Por eso hoy les pido que me acompañen votando la flor de la esperanza”, concluyó.

Desde la Lista 50 – Entrerrianos Unidos agradecieron la cobertura de los medios locales y reiteraron su mensaje de cara a las próximas elecciones: “La flor representa el renacer del compromiso social, la unidad y la esperanza de un nuevo proyecto entrerriano.”