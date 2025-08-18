7PAGINAS

Lunes 18 de agosto de 2025
Maya y Guzmán lanzaron “Entrerrianos Unidos” junto al Partido Socialista

En el marco de las elecciones legislativas nacionales de octubre, los dirigentes peronistas Héctor Maya y Gustavo Guzmán oficializaron la presentación de la lista “Entrerrianos Unidos”, un nuevo espacio político plural que suma al Partido Socialista y busca consolidarse como alternativa en Entre Ríos.
Desde la flamante fuerza remarcaron que el objetivo es recuperar valores esenciales en la política: “En tiempos de desencanto y degradación de la vida pública, apostamos a la transparencia, la integridad y la honestidad como principios innegociables”, señalaron en el acto de lanzamiento.

El espacio se propone abrir las puertas a distintas corrientes políticas —peronistas, radicales, socialistas, desarrollistas, humanistas y demócratas cristianos— con la premisa de poner los intereses de los entrerrianos por encima de cualquier diferencia partidaria.

Los candidatos

La lista de “Entrerrianos Unidos” estará integrada por:

Diputados nacionales: Gustavo Guzmán, Sofía Gan y Santiago Haddad.

Senadores nacionales: Héctor Maya y Fernanda Sanzberro.

En el documento fundacional, los dirigentes subrayaron que el país atraviesa una profunda crisis política, social y moral, con un gobierno nacional que “ha decidido descargar el peso del ajuste sobre los jubilados, los trabajadores, los estudiantes, las personas con discapacidad y los más pobres”.

Asimismo, marcaron distancia de un peronismo que, según afirman, “sigue preso del pasado y de sus lógicas de poder”.

Un llamado a la unidad

En coincidencia con la fecha del aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, el espacio evocó su ejemplo, recordando que “sin unidad no hay victoria posible y solo con unidad los pueblos crecen”.

Finalmente, Maya y Guzmán destacaron que el futuro de Entre Ríos debe construirse sobre la base de un proyecto común que recupere el trabajo, la producción y la dignidad, lejos de la confrontación permanente.

