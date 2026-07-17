“Meca” Domínguez cruzó a AGMER tras el escrache: “Cuando estaban adentro no gritaban, y ahora que están afuera, gritan”

La tensión política e institucional en torno a la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio sumó un nuevo y encendido capítulo en el norte provincial. La senadora Gladys “Meca” Domínguez (Peronismo Federal) quedó en el centro de las críticas gremiales tras acompañar con su voto la media sanción del proyecto en la Cámara Alta. La respuesta del sector docente no se hizo esperar: el frente de la seccional Feliciano de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) amaneció con un sugestivo cartel que sentenciaba: “Meca traidora”.

Lejos de eludir la confrontación, la legisladora oriunda de Feliciano recogió el guante y salió a cruzar con dureza los métodos del sindicato. “El derecho a reclamar, expresarse y manifestarse es un pilar de toda sociedad democrática. Nadie puede desconocer el rol histórico que los gremios han desempeñado en la defensa de los derechos de los trabajadores”, matizó inicialmente en un descargo público. Sin embargo, disparó con firmeza: “Pero cuando el reclamo deja lugar al diálogo y se transforma en un escrache, en agravios personales y en expresiones discriminatorias hacia una mujer por el solo hecho de pensar distinto, es inevitable preguntarse: ¿qué mensaje estamos dejando?”.

En declaraciones radiales al programa Puro Cuento de Radio Plaza, Domínguez admitió que el ataque no la tomó por sorpresa. “No me llama la atención, porque es un grupo que hace rato se viene haciendo ver. Lo que pasa es que veníamos acostumbrados a otra clase de gobierno, y ha llegado un nuevo gobierno, un poco para ordenar y cambiar las cosas”, analizó, apuntando a un trasfondo de intereses político-partidarios: “Por ahí, la vieja política se ha metido mucho en todo, en las instituciones, las cooperadoras, en los clubes, en los gremios”.

Fue en ese marco donde la senadora lanzó una de las frases que promete calentar aún más el debate provincial: “Cuando estaban adentro, no gritaban; y ahora que están afuera, gritan”. A pesar del exabrupto gremial, diferenció a las conducciones del grueso de los afiliados. “Respeto muchísimo las distintas expresiones. No son todos los que se expresan de ese modo. Tengo muchos docentes que no paran de llamarme, solidarizándose y que no son parte de ese agravio”, aseguró.

“Hay gente responsable que no tomó las decisiones en tiempo y forma”

Domínguez, quien hace más de un año se apartó del bloque oficial de Más para Entre Ríos para conformar la bancada unipersonal del Peronismo Federal, defendió la legitimidad y la urgencia de su postura legislativa respecto a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.

“Nadie niega que la Caja está con déficit. Nadie. Yo me comprometí en política para cambiar las cosas, para que a Feliciano y a muchos entrerrianos les lleguen las obras que por años nos prometieron. No hay que olvidar qué color político estuvo manejando la Provincia y la Caja, y por qué llegó al estado en el que está hoy. Esto no pasó en dos años y medio. Acá hay gente que es responsable y no tomó las decisiones que tenía que tomar en tiempo y forma”, fustigó en referencia a las anteriores administraciones del PJ.

La legisladora defendió haber consensuado modificaciones al texto original de Juntos por Entre Ríos en lugar de optar por el rechazo absoluto de la oposición dura: “La peor injusticia sería no hacer nada, porque también no hacer nada es tomar una decisión. Me puse a disposición, propuse puntos y mejoras que se tomaron en cuenta. Como esas propuestas se incorporaron, firmé el dictamen”. Asimismo, ironizó sobre el contraproyecto presentado por el bloque justicialista: “Presentaron un dictamen para las próximas generaciones, o sea, dejar todo como está. Es un ‘proyecto salvador’… ¿Por qué no lo presentaron antes?”.

De acuerdo con los números esgrimidos por la senadora, la inacción previsional le cuesta al Tesoro entrerriano una sangría insostenible. “Se está produciendo una pérdida de 1.000.000 de dólares por día. Es dinero que falta en salud, en educación, en rutas, en caminos. No sé si esta reforma será la mejor, ni si va a solucionar el problema de la noche a la mañana, pero va a ir buscando un equilibrio”, argumentó.

Interna feroz: Desafío al PJ de Feliciano

El acompañamiento de Domínguez y de su par Nancy Miranda a la ley oficialista despertó un fuerte pase de facturas orgánico dentro del peronismo, al punto de que la dirigencia del PJ de Feliciano ya exige formalmente su expulsión del partido.

“A mí no me afecta en nada. Eso es una cuestión simbólica. Que me echen o no me echen, no me condiciona para nada”, replicó tajante la senadora. Acto seguido, arremetió contra las autoridades partidarias de su localidad: “¿Qué me están cobrando si no tienen autoridad moral para pararse? Ellos me dejaron afuera o se olvidan que yo llegué a ser senadora con boleta corta. Aparte, tengo una nueva forma de mirar la política y de hacer política. No llegué prendida del saco de nadie ni con la plata del Estado. Yo la hice con la mía, y llegué para cambiar la realidad de mi departamento”.

Finalmente, de regreso al ámbito local de su comunidad, Domínguez dejó un mensaje directo para quienes la cuestionan de forma anónima o virtual: “Tengo mi oficina en Feliciano. Es un pueblo chico, todos nos conocemos. Soy una persona muy dialoguista. Pero me llama la atención lo que se publica en las redes. Veo a gente muy guapa en las redes, pero personalmente me bajan la mirada. Los invito a que se acerquen y charlamos, no hay ningún problema, pero con respeto”, concluyó.

Con información de Entre Ríos Ahora

Redaccion de 7Paginas