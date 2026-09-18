Médico condenado en el caso Benedetto apareció trabajando para EGGER

Un documento plantea un interrogante sobre la situación laboral del médico Alcides Eduardo Marcogiuseppe, quien en 2022 fue condenado en el marco de la causa vinculada al denominado caso Benedetto y recibió, además de una pena de prisión de ejecución condicional, una inhabilitación absoluta por cuatro años para ejercer la función pública.

La documentación, a la que accedió 7Páginas, corresponde a una receta médica fechada el 4 de agosto de 2025 y lleva membrete de EGGER Concordia. En el documento, Marcogiuseppe figura con las funciones de “Médico del Trabajo” y “Coordinador Médico de Planta”, además de consignarse su matrícula profesional M.P. E.R. 10.156.

El dato genera una pregunta central: ¿qué función cumplió Marcogiuseppe en EGGER durante el período en que se encontraba vigente su inhabilitación?

De acuerdo con la información recogida por este medio, el profesional habría desarrollado tareas para la empresa durante 2025. Sin embargo, la condena que pesaba sobre él establecía un período de cuatro años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de la función pública.

La documentación conocida no permite, por sí sola, determinar bajo qué modalidad fue contratado, cuáles eran exactamente sus tareas ni si su actividad profesional privada se encontraba alcanzada por la prohibición impuesta judicialmente. Esos aspectos deberían ser esclarecidos para determinar el alcance de la situación.

La condena por el caso Benedetto

Marcogiuseppe quedó involucrado en una causa conexa al expediente que investigó las denuncias contra el entonces director del Parque San Carlos de Concordia, Luis Maximiliano Benedetto.

En 2022, mediante un juicio abreviado homologado por el juez de Garantías Germán Dri, el médico reconoció su responsabilidad por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en concurso real con falso testimonio y falsificación de instrumento público, estos últimos en concurso ideal.

El acuerdo contempló una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de la función pública.

La investigación había surgido a partir de la actuación de Marcogiuseppe cuando se desempeñaba como médico policial en la Jefatura Departamental Concordia.

El certificado cuestionado

Según se estableció en el expediente, el médico policial había intervenido en el marco del Legajo N° 4988/21, relacionado con la causa contra Benedetto.

La investigación judicial determinó que Marcogiuseppe había mantenido contactos con el imputado, integrantes de su familia y su abogado defensor, actuando —según la acusación— como asesor y consultor, pese a que por su condición de médico policial debía mantener la correspondiente imparcialidad.

Los investigadores también analizaron mensajes y audios de WhatsApp incorporados como prueba. En ese contexto, se determinó que el entonces médico policial confeccionó y presentó ante la Oficina de Gestión de Audiencias de Concordia un informe sobre el estado de salud de Benedetto que contenía información considerada falsa por la Justicia.

Entre otros aspectos, el informe consignaba síntomas que el profesional habría constatado y señalaba que había puesto en conocimiento del fiscal de turno la situación sanitaria del imputado.

Esos elementos fueron considerados en el acuerdo de juicio abreviado que finalmente derivó en la condena.

El nuevo interrogante

A cuatro años de aquella sentencia, la aparición de documentación con membrete de EGGER Concordia vuelve a poner el nombre de Marcogiuseppe en escena.

El punto que deberá ser aclarado es si durante 2025 el profesional se desempeñó efectivamente como médico laboral y coordinador médico de planta, qué alcance tuvieron esas funciones y cómo se compatibilizó esa actividad con la inhabilitación establecida judicialmente.

La fecha de la documentación —4 de agosto de 2025— resulta particularmente relevante porque se encuentra dentro del período de cuatro años de inhabilitación mencionado en la condena.

Por eso, más allá de cualquier interpretación, el interrogante concreto queda planteado: ¿qué función cumplió el médico condenado en el caso Benedetto en EGGER Concordia y bajo qué condiciones ejerció esa tarea durante 2025?

La respuesta permitirá establecer si se trató de una actividad laboral privada ajena al alcance de la inhabilitación o si, por el contrario, existió alguna incompatibilidad con las restricciones establecidas por la sentencia judicial.