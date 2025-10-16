7PAGINAS

Miércoles 15 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Médicos de Estados Unidos brindarán atención gratuita en barrios de Concordia

La Iglesia Adventista de Concordia llevará adelante una importante actividad social y comunitaria de atención primaria de la salud los días 20 y 21 de octubre, en la esquina de Paula Albarracín de Sarmiento y Bradanini (casi avenida Gato).
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Durante ambas jornadas, profesionales del Sanatorio Adventista del Plata junto a médicos provenientes de Estados Unidos ofrecerán atención médica gratuita a los vecinos de la zona, en distintas especialidades y con acceso a estudios básicos.

Según informaron los organizadores, la iniciativa contará con equipos de ecografía y cardiología, además de una farmacia comunitaria donde los pacientes podrán retirar gratuitamente los medicamentos recetados durante la consulta.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que las especialidades médicas disponibles serán Medicina Familiar, Clínica Médica, Traumatología y Ginecología, con el objetivo de brindar un servicio integral de salud preventiva y acompañamiento profesional a quienes más lo necesiten.

Para acceder a la atención, los interesados deberán solicitar turno previo a través del número de WhatsApp 3435 063781.

Esta propuesta solidaria forma parte del compromiso social de la Iglesia Adventista, que en distintas localidades del país impulsa acciones destinadas a mejorar el acceso a la salud y promover hábitos de vida saludables, especialmente en sectores con menor cobertura médica.