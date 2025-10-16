Médicos de Estados Unidos brindarán atención gratuita en barrios de Concordia

Durante ambas jornadas, profesionales del Sanatorio Adventista del Plata junto a médicos provenientes de Estados Unidos ofrecerán atención médica gratuita a los vecinos de la zona, en distintas especialidades y con acceso a estudios básicos.

Según informaron los organizadores, la iniciativa contará con equipos de ecografía y cardiología, además de una farmacia comunitaria donde los pacientes podrán retirar gratuitamente los medicamentos recetados durante la consulta.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que las especialidades médicas disponibles serán Medicina Familiar, Clínica Médica, Traumatología y Ginecología, con el objetivo de brindar un servicio integral de salud preventiva y acompañamiento profesional a quienes más lo necesiten.

Para acceder a la atención, los interesados deberán solicitar turno previo a través del número de WhatsApp 3435 063781.

Esta propuesta solidaria forma parte del compromiso social de la Iglesia Adventista, que en distintas localidades del país impulsa acciones destinadas a mejorar el acceso a la salud y promover hábitos de vida saludables, especialmente en sectores con menor cobertura médica.