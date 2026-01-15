Medidas de fuerza: “nadie convocó a nadie”, aseguró el secretario de Gobierno Luciano Dell Olio

En declaraciones a este medio, Dell Olio fue categórico al señalar que “nadie convocó a nadie”, y aclaró que en ningún momento existió una convocatoria formal del Ejecutivo para retomar el diálogo en los términos planteados por los gremios. “Lo único que se les dijo fue que, en esas condiciones, donde no se permitía la salida de los camiones del corralón municipal, era imposible avanzar en cualquier instancia de diálogo”, remarcó el funcionario.

Cabe recordar que en la mañana de este jueves, el secretario general del Stem había manifestado a un cronista de 7Paginas que la medida de fuerza, implementada en rechazo a la caída de los contratos de 140 trabajadores municipales, se había levantado a partir de un llamado del Ejecutivo local. Sin embargo, desde el municipio negaron de plano esa versión y sostuvieron que no hubo ningún contacto ni convocatoria oficial en ese sentido.

Además es importante remarcar que, a raíz de una denuncia presentada ante la Justicia, se dictó un oficio que obligó a los gremios a permitir la salida de los camiones del corralón, uno de los puntos más sensibles del conflicto y donde la protesta había tenido mayor impacto.

En ese contexto, fuentes municipales confiaron a 7Paginas que la gestión no está dispuesta a “ceder ante términos extorsivos”, y señalaron además que la medida de fuerza no logró el acompañamiento esperado ni de la comunidad ni del conjunto de los trabajadores municipales. Incluso, indicaron que el conflicto terminó teniendo un efecto político adverso para los gremios y fortaleció la posición de la administración del intendente Francisco Azcué frente a la opinión pública.

Los hechos se producen, además, pocas horas después del fuerte respaldo expresado por el gobernador Rogelio Frigerio a las políticas de ordenamiento del Estado municipal que viene llevando adelante la gestión de Azcué, en un clima de creciente tensión entre el Ejecutivo local y los sindicatos.