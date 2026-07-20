Mediodía lluvioso en Concordia: una mujer fue hospitalizada tras un choque entre dos vehículos

Según pudo registrar un cronista de 7Paginas, el accidente ocurrió en la intersección de las calles Chabrillón y Maipú, donde colisionaron un Chevrolet Aveo, conducido por un hombre, y un Renault Clio, al mando de una mujer.

Por causas que aún son materia de investigación, el Renault Clio, que circulaba por calle Chabrillón en sentido oeste-este, impactó contra el lateral del Chevrolet Aveo.

Como consecuencia del fuerte impacto, una mujer de 58 años, que viajaba en el Renault Clio, sufrió lesiones y debió ser asistida por personal del servicio de emergencias 107, que la trasladó al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio se informó que la paciente ingresó con lesiones en uno de sus miembros inferiores, quedando bajo observación médica para una mejor evaluación de su estado de salud.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría Décima, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del choque.

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