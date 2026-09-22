Mega operativo en el departamento Federación: secuestraron 40 kilos de cristal y 10 mil pastillas de éxtasis

Un importante operativo desplegado por la Policía de Entre Ríos permitió desarticular una organización integrada por ciudadanos brasileños que presuntamente trasladaba un importante cargamento de drogas sintéticas por territorio entrerriano.

El procedimiento se desarrolló este martes y tuvo como epicentro distintos puntos de la Autovía Nacional 14, con intervención de efectivos de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y un despliegue que involucró a personal policial de varios departamentos.

Como resultado del operativo fueron detenidas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad brasileña, y se secuestraron aproximadamente 40 kilos de cristal y unas 10.000 pastillas de éxtasis.

De acuerdo con las primeras estimaciones brindadas por las autoridades, el cargamento tendría un valor aproximado de dos millones de dólares.

El operativo comenzó en Paso Cerrito

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, se trasladó hasta el puesto caminero de Paso Cerrito y brindó detalles del procedimiento.

Según explicó, durante la mañana se desarrollaban controles cuando llegaron al puesto dos automóviles con patente brasileña. Uno de ellos logró darse a la fuga, mientras que el otro escapó cuando iba a ser controlado con perros detectores de narcóticos.

El vehículo fue abandonado aproximadamente dos kilómetros más adelante, en inmediaciones del arroyo Tigua.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores detectaron que minutos antes había pasado por el lugar otro automóvil con patente brasileña. Este elemento permitió sospechar que los vehículos podían estar vinculados y se emitió una alerta a las distintas departamentales policiales.

La persecución continuó hasta Federación y Concepción del Uruguay

El operativo de cerrojo permitió posteriormente detectar un Chevrolet Onix que había sido abandonado en una estación de servicio ubicada en el acceso a Federación.

Las cámaras de seguridad permitieron observar que varias personas descendieron del vehículo y subieron a otro automóvil.

La investigación continuó hasta una estación de servicio de Concepción del Uruguay, donde finalmente fue interceptado otro de los vehículos y se concretó la detención de cinco personas.

En paralelo, los investigadores continuaron buscando a otro integrante de la organización que había escapado en inmediaciones del arroyo Tigua, quien posteriormente quedó vinculado al procedimiento.

En total, el despliegue permitió interceptar vehículos que formaban parte del grupo y detener a seis personas.

Droga sintética proveniente de Brasil

Roncaglia señaló que, de acuerdo con las primeras hipótesis, se trataría de drogas sintéticas provenientes de Brasil, aunque las actuaciones continuaban para establecer con precisión la composición de las sustancias, su procedencia y el destino que tenía el cargamento.

La causa quedó bajo intervención de la jueza Ramponi, mientras avanzaban las diligencias judiciales correspondientes.

El ministro destacó la magnitud del procedimiento y consideró que se trata de un hecho de características inéditas para la provincia.

“Es un hecho sin precedentes en Entre Ríos”, manifestó Roncaglia, quien llegó hasta Paso Cerrito para interiorizarse personalmente de las actuaciones y felicitar al personal de la Policía de Entre Ríos que participó del operativo.

Las autoridades continuaban trabajando durante la noche de este martes para determinar con exactitud la cantidad y composición de las sustancias secuestradas y avanzar en la investigación sobre la organización que habría intentado ingresar y trasladar el cargamento por territorio entrerriano.

Redaccion de 7Paginas