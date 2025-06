Megajuicio: el Superior Tribunal de Justicia negó que la causa por las prisiones llegue a la Corte Suprema

El pedido había sido presentado por el fiscal Leandro Dato, quien cuestionó la resolución del tribunal de feria del STJ que, a fines de enero, revocó las prisiones preventivas de los tres imputados, condenados en 2022 por delitos de corrupción. Sin embargo, en voto dividido, los jueces Germán Carlomagno y Gisela Schumacher se manifestaron por rechazar el recurso extraordinario federal, mientras que Miguel Giorgio votó en disidencia.

Argumentos del rechazo

Carlomagno argumentó que el escrito fiscal no atacaba directamente la resolución de fondo, sino que “se limitaba a denunciar la violación del principio de juez natural y del principio de igualdad ante la ley”, centrando su impugnación en la habilitación de feria y en cuestiones de procedimiento. Según el magistrado, no se configuró una cuestión federal suficiente que amerite la intervención de la Corte Suprema.

“La resolución atacada no resolvió sobre el fondo del asunto, sino que simplemente revocó la sentencia de la Cámara de Casación que había dispuesto la prisión preventiva. Por lo tanto, el recurso no cumple con los requisitos para ser elevado al máximo tribunal del país”, sentenció Carlomagno.

El contexto: libertades y arresto domiciliario

La liberación de los exfuncionarios ocurrió durante la feria judicial de enero, cuando el STJ hizo lugar a impugnaciones extraordinarias presentadas por sus defensas. El 8 de enero fueron liberados el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, y el 31 de enero se benefició con arresto domiciliario el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, quien cumple su condena de 6 años y 6 meses en una vivienda en calle Jozami de Concordia.

Báez había ingresado a la Unidad Penal de Paraná el 22 de noviembre de 2024, pero su defensa alegó problemas de salud —como diabetes— y solicitó el cambio de modalidad de cumplimiento, lo cual fue aceptado por la justicia.

La condena y los recursos

Tanto Báez como Urribarri y Aguilera fueron condenados en el megajuicio por corrupción que se llevó a cabo en 2022. La Cámara de Casación Penal confirmó en diciembre la validez de las prisiones preventivas, ratificando que había riesgo de fuga. No obstante, la Sala Penal del STJ luego revocó esas medidas, decisión que motivó el recurso del Ministerio Público Fiscal, ahora rechazado.

Con esta resolución, la sentencia aún no está firme, ya que debe resolverse la vía extraordinaria. No obstante, al no haber impugnaciones presentadas por la defensa de Báez contra la condena confirmada por Casación, para él se consideraría ejecutoriada, lo que llevó a la fiscalía a insistir en su inmediata detención.

La reacción de la Fiscalía

El 18 de abril, los fiscales Aramberry, Yedro, Badano y Ramírez Montrull habían solicitado formalmente la detención de los tres condenados ante la Sala Penal del STJ, al considerar que se cumplían las condiciones legales para aplicar las condenas de manera efectiva. Incluso solicitaron, en caso de que no se aceptara la prisión preventiva, que se impongan cauciones, prohibición de salida del país y controles semanales.

¿Y ahora qué?

La resolución que impide a la Fiscalía llevar la discusión ante la Corte Suprema deja en firme, por ahora, la decisión del STJ que liberó a los tres condenados. No obstante, la causa sigue abierta, y la Cámara de Casación Penal será quien analice los próximos pasos ante la posibilidad de ejecutar las penas.

Con información de Entre Rios Ahora

Redacción 7Paginas