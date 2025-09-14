Megaoperativo contra el narcomenudeo en Concordia: 9 detenidos y más de 700 dosis de droga secuestradas

Los procedimientos, que comenzaron alrededor de las 17:40 y se extendieron hasta las 22:30 horas, se desarrollaron en los barrios San Jorge, Fátima II, calle 60 y Crisóstomo Gómez, logrando resultados altamente positivos.

Secuestros

Durante los allanamientos, se incautó una importante cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo, armas y vehículos:

703 envoltorios de cocaína (204,7 gramos).

29 envoltorios de marihuana (63,4 gramos).

$1.051.100 en efectivo.

13 teléfonos celulares.

Recortes de bolsas, tijeras, ovillos con hilo y otros elementos utilizados para fraccionar la droga.

35 cartuchos calibre 9mm.

Una licuadora con restos de marihuana.

12 paquetes de hojillas marca “Pier”.

Una motocicleta Honda XR.

Un vehículo Chevrolet Aveo.

Además, se halló un envoltorio con sustancia de corte (que dio negativo para cocaína) con un peso de 1,6 gramos y otros materiales de interés para la investigación.

Detenciones

El operativo culminó con la detención de 9 personas vinculadas directamente con la causa, además de la identificación de otras 10 para continuar con las averiguaciones.

Las autoridades policiales destacaron a 7Paginas, la magnitud del procedimiento, que se enmarca en la lucha contra el narcomenudeo en Concordia, y remarcaron que los resultados obtenidos son fruto de un trabajo de investigación previo que permitió desarticular puntos de venta de drogas en distintos barrios de la ciudad.