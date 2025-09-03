Megaoperativo en Concordia: detuvieron a dos peligrosos delincuentes y secuestraron drogas, armas y casi un millón de pesos

La policía informó a 7Paginas, que el hecho se inició el pasado domingo, cerca de las 22:00 horas, cuando un ciudadano denunció haber recibido amenazas calificadas de parte de un vecino, quien se encontraba acompañado por otros sujetos, con los que mantenía conflictos de vieja data.

A partir de la investigación, se logró determinar la identidad del autor de las amenazas, lo que motivó al Juzgado de Garantías N°2, a cargo del Dr. Edwin Bastián, a emitir las órdenes correspondientes.

Ocho allanamientos en simultáneo

Este miércoles al mediodía se desplegó un megaoperativo en la zona sur de la ciudad, que incluyó ocho allanamientos en distintos domicilios. Los procedimientos finalizaron con resultados positivos y el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a delitos federales y provinciales.

Entre lo incautado se encuentran:

Un cartucho 9mm.

Un revólver calibre .22 largo.

Un arma de fuego calibre .380.

44 envoltorios de cocaína con un pesaje total de 12,3 gramos.

Un envoltorio compacto de marihuana con un pesaje de 19,9 gramos.

Una balanza de precisión.

La suma de $978.400 en efectivo.

Diversos elementos de interés para la causa.

Detenidos y causa judicial

Como resultado del operativo, dos personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego, según lo dispuesto por el fiscal Dr. Arias.

Las autoridades destacaron la magnitud del procedimiento y la coordinación entre las distintas fuerzas para concretar las detenciones, resaltando que este tipo de operativos son claves para combatir el narcotráfico y la violencia armada en Concordia.