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Domingo 19 de abril de 2026
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Megaoperativos anti narcomenudeo en Concordia, con nueve detenidos

Personal de la División Drogas Peligrosas desarticuló varios puntos de venta de estupefacientes en una intensa jornada de allanamientos. Hubo secuestro de dosis fraccionadas, dinero en efectivo y elementos de corte en las zonas de Rivoli y Moulins.
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Redacción 7Paginas

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En un contundente avance contra la comercialización de estupefacientes a pequeña escala, la Policía de Entre Ríos llevó adelante este sábado 18 de abril una serie de megaoperativos de saturación y allanamiento en el sector noroeste de la ciudad. El despliegue policial, que se extendió por casi cuatro horas, terminó con la desarticulación de varios «kioscos» de droga y una cifra récord de detenciones.

Los procedimientos

Los allanamientos, coordinados por la División Drogas Peligrosas, se ejecutaron bajo las directivas de la Fiscalía a cargo del Dr. Fabio Zabaleta y con la autorización del Juzgado de Garantías N° 01, liderado por el Dr. Francisco R. Ledesma.

Las irrupciones policiales comenzaron a las 18:20 y se extendieron hasta las 22:00 horas, concentrándose en puntos estratégicos del Barrio 17 de Octubre:

Intersección de calles Rivoli y Moulins.

Zona de calles G. Sola y Paula Albarracín de Sarmiento.

Resultados del operativo

Tras minuciosas requisas en las viviendas señaladas como centros de distribución, los efectivos lograron incautar elementos probatorios clave que confirman la actividad ilícita:

Estupefacientes: Numerosas dosis de sustancias prohibidas ya fraccionadas y listas para su comercialización directa.

Dinero en efectivo: Una suma importante de billetes de distinta denominación, presumiblemente fruto de las ventas diarias.

Logística: Se secuestraron teléfonos celulares y elementos utilizados para el estiramiento, pesaje y corte de las sustancias.

Nueve personas tras las rejas

Por disposición de la Justicia, el operativo culminó con la detención de nueve personas mayores de edad (masculinos y femeninos), quienes fueron trasladados a dependencias policiales. Todos ellos quedaron supeditados a la causa por infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo y permanecen a disposición de la magistratura interviniente.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron a 7Paginas, que este tipo de intervenciones en los barrios busca no solo retirar las sustancias de la calle, sino también devolver la tranquilidad a los vecinos que se ven afectados por el movimiento delictivo generado alrededor de estos puntos de venta.