Mejora Juanse, el niño accidentado en Villa del Rosario: su familia agradece el apoyo y pide que sigan rezando por él

La familia de Juanse Perini Inchauspe, el niño de 10 años que sufrió un grave accidente en Villa del Rosario, comunicó una mejora en su estado de salud y agradeció profundamente el acompañamiento recibido de la comunidad.

A través de las redes sociales, su mamá, Sol, compartió un mensaje en el que transmitió esperanza y pidió que continúen las oraciones por la recuperación del pequeño.

“Queremos agradecer de todo corazón a cada persona que, desde que Juanse llegó al hospital, nos está acompañando con sus mensajes, sus oraciones, sus palabras de aliento y toda la fuerza que nos hacen llegar”, expresó.

La familia señaló que actualmente pueden decir, “con muchísima emoción y esperanza”, que Juanse se encuentra mucho mejor que cuando llegaron al hospital, aunque aclararon que todavía queda un camino por recorrer.

“Seguimos atravesando un momento difícil y todavía queda camino por recorrer, pero cada pequeño avance nos llena el corazón y nos da fuerzas para seguir confiando”, manifestó su mamá.

El accidente

Juanse, residente junto a su familia en Villa del Rosario, sufrió el accidente mientras se encontraba jugando con otros niños.

De acuerdo con lo precisado por fuentes cercanas a la familia, un tronco de madera de gran porte rodó y cayó sobre el cuerpo del niño, provocándole graves heridas.

Tras el accidente, fue trasladado para recibir atención médica y actualmente permanece internado en terapia intensiva en un centro asistencial de Concordia.

“Juanse está luchando”

En su mensaje, la mamá del pequeño también hizo referencia a los difíciles momentos que atraviesa la familia desde el accidente.

“Como papás, no hay palabras para explicar todo lo que sentimos. El miedo, la angustia, el cansancio… pero también la esperanza y el amor inmenso que tenemos por nuestro hijo”, expresó Sol.

Y agregó: “Juanse está luchando, y nosotros estamos a su lado, tomados de su mano y con toda la fe del mundo”.

Finalmente, la familia volvió a agradecer las muestras de solidaridad recibidas y pidió que el acompañamiento continúe.

“Les pedimos que sigan mandándole mucha fuerza y que sigan incluyéndolo en sus oraciones. Cada mensaje y cada oración llegan a nosotros y significan muchísimo”, señaló.

Con informacion de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas