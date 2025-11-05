Mejoran las condiciones, pero se esperan nuevas lluvias en la región de Salto Grande

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles se presentará con buenas condiciones climáticas en toda la provincia. Tras las lluvias del martes y un leve descenso de temperaturas, se espera una jornada agradable con máximas que no superarán los 26 grados en Concordia y alrededores.

El pronóstico detalla que para este miércoles la mínima será de 15 grados y la máxima de 26, con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente despejado hacia la tarde. La humedad rondará el 77 % y los vientos soplarán del sudoeste a unos 21 km/h.

Sin embargo, la estabilidad no durará demasiado. El jueves comenzará con una mañana fresca, con mínima de 12° y máxima de 23°, cielo mayormente nublado y probabilidad del 40 % de lluvias y chaparrones hacia la tarde y noche.

La semana laboral cerrará con lluvias, ya que el viernes se prevé un 70 % de probabilidades de precipitaciones en la madrugada y la mañana, con mínima de 14° y máxima de 19°. Por la tarde podrían continuar las lluvias aisladas (40 %), aunque se espera una leve mejora hacia el final del día.

De acuerdo al pronóstico extendido del SMN, el fin de semana no registraría nuevas precipitaciones, por lo que se anticipan jornadas más estables y con temperaturas agradables en la región.

Foto: Naranjal de Pereda-Concordia, por Marcelo Cortiana

Redacción de 7Paginas