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Martes 28 de abril de 2026
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Memoria situada: invitan a una charla sobre el terrorismo de Estado en la región de Salto Grande

Bajo la consigna "La memoria no es solo recuerdo", el encuentro contará con la participación de Josefina Minnata. La propuesta busca reflexionar sobre las huellas de la última dictadura en la región de Salto Grande a 50 años del golpe.
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Redacción 7Paginas

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El Profesorado Superior de Ciencias Sociales de Concordia abre sus puertas a la comunidad educativa y al público en general para una jornada de reflexión necesaria. En el marco de los 50 años de la última dictadura cívico-eclesiástica-empresarial-militar, la institución organiza la charla-debate: «Terrorismo de Estado en la región de Salto Grande».

El evento se presenta como un espacio de diálogo colectivo y reflexión crítica, buscando reconstruir la historia local y regional desde una perspectiva situada, recuperando las voces y experiencias que marcaron nuestro propio territorio.

El pasado reciente en nuestra región

La charla contará con la participación especial de Josefina Minnata, quien aportará su mirada y análisis para pensar el impacto del pasado reciente en las localidades que conforman la región de Salto Grande y cómo esas huellas siguen presentes en la actualidad.

Desde la organización señalaron que el objetivo es «encontrarnos, debatir y construir memoria desde una perspectiva situada», entendiendo que el ejercicio de recordar es, ante todo, un compromiso ético con el presente y las generaciones futuras.

Detalles del encuentro

La actividad se llevará a cabo este jueves 30 de abril, en la sede del Profesorado y la invitación es abierta a todos aquellos interesados en participar de este proceso de construcción colectiva de la memoria.

Lugar: Profesorado Superior de Ciencias Sociales.

Dirección: Yrigoyen 1352.

Eje temático: Terrorismo de Estado y memoria regional.

Con esta iniciativa, el Profesorado reafirma su rol como formador de ciudadanos críticos, promoviendo el debate sobre los derechos humanos y la identidad histórica de nuestra región.