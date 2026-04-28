Memoria situada: invitan a una charla sobre el terrorismo de Estado en la región de Salto Grande

El Profesorado Superior de Ciencias Sociales de Concordia abre sus puertas a la comunidad educativa y al público en general para una jornada de reflexión necesaria. En el marco de los 50 años de la última dictadura cívico-eclesiástica-empresarial-militar, la institución organiza la charla-debate: «Terrorismo de Estado en la región de Salto Grande».

El evento se presenta como un espacio de diálogo colectivo y reflexión crítica, buscando reconstruir la historia local y regional desde una perspectiva situada, recuperando las voces y experiencias que marcaron nuestro propio territorio.

El pasado reciente en nuestra región

La charla contará con la participación especial de Josefina Minnata, quien aportará su mirada y análisis para pensar el impacto del pasado reciente en las localidades que conforman la región de Salto Grande y cómo esas huellas siguen presentes en la actualidad.

Desde la organización señalaron que el objetivo es «encontrarnos, debatir y construir memoria desde una perspectiva situada», entendiendo que el ejercicio de recordar es, ante todo, un compromiso ético con el presente y las generaciones futuras.

Detalles del encuentro

La actividad se llevará a cabo este jueves 30 de abril, en la sede del Profesorado y la invitación es abierta a todos aquellos interesados en participar de este proceso de construcción colectiva de la memoria.

Lugar: Profesorado Superior de Ciencias Sociales.

Dirección: Yrigoyen 1352.

Eje temático: Terrorismo de Estado y memoria regional.

Con esta iniciativa, el Profesorado reafirma su rol como formador de ciudadanos críticos, promoviendo el debate sobre los derechos humanos y la identidad histórica de nuestra región.