Memoria: UPCN inaugura en Concordia una muestra fotográfica sobre el Partido Peronista Femenino

Según lo informado a 7Paginas, la inauguración oficial tendrá lugar este lunes 18 de mayo a las 10:00 horas en la sede de la Delegación UPCN Concordia, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 834.

Un recorrido por la historia entrerriana

La muestra ofrece un relato visual sobre la creación de las Unidades Básicas en Entre Ríos y el despliegue político-social que llevaron adelante las delegadas del Partido Peronista Femenino (PPF) entre los años 1949 y 1955.

A través de las imágenes, los visitantes podrán asomarse a la labor cotidiana de aquellas mujeres que fueron pioneras en la conquista de derechos, además de apreciar registros históricos de las visitas que Eva Perón realizó a nuestra provincia durante aquellos años fundamentales.

Del libro a la exposición

Las fotografías que integran esta colección forman parte de la investigación plasmada en el libro “La vida por Perón y Evita. El Partido Peronista Femenino en Entre Ríos. 1949-1955”, cuya autoría pertenece a Patricia Lucero de Bagnato y fue editado por UPCN Entre Ríos.

Cabe destacar que esta exposición fue inaugurada originalmente en 2012, al cumplirse 60 años del paso a la inmortalidad de Evita, y desde entonces recorre diversas localidades como Gualeguaychú, Villaguay, Federal, Victoria, Viale y Paraná, con el objetivo de mantener viva la memoria histórica entrerriana.

Horarios de visita

La muestra estará abierta a toda la comunidad de Concordia hasta el 22 de mayo. Los interesados podrán acercarse a la delegación de lunes a viernes en los siguientes horarios: Mañana: de 7:00 a 11:00 hs, y de tarde: de 16:00 a 19:00 hs.

La entrada es libre y gratuita, convirtiéndose en una oportunidad imperdible para que instituciones educativas, trabajadores y vecinos en general se reencuentren con un fragmento esencial de la historia política y social de nuestra región.