Mendieta cuestionó el anuncio sobre la planta de agua y afirmó: “No va a estar terminada en 2027”

Mendieta, quien asumió su banca tras el fallecimiento de Guillermo Satalia Méndez, destacó inicialmente el acompañamiento que recibió de sus compañeros del bloque justicialista para adaptarse rápidamente a la tarea legislativa.

Sin embargo, rápidamente centró sus críticas en el funcionamiento del Concejo Deliberante y en la actitud que, según sostuvo, adopta el oficialismo frente a los planteos de la oposición.

“Nosotros llevamos temas desarrollados, importantes, y tratamos con mucha seguridad. No vamos con cuestiones meramente políticas, vamos con problemas que está teniendo la gestión y la ciudad, y los planteamos con trabajo”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que ante distintos pedidos de informes realizados por el bloque justicialista, la respuesta del oficialismo habría sido prácticamente nula. Mencionó, entre otros temas, consultas relacionadas con gastos, el Abasto y la licitación del servicio de residuos.

“Hay una falta de argumentos de parte de los concejales oficialistas para poder responder a las cuestiones que nosotros estamos llevando al Concejo”, cuestionó.

La planta de agua, en el centro de la discusión

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue el futuro de la planta potabilizadora de Concordia.

Mendieta recordó que desde el bloque justicialista habían planteado la necesidad de avanzar con la obra y cuestionó que, luego de esos planteos, funcionarios comenzaran a hablar públicamente sobre la posibilidad de finalizarla.

“Hoy aparecen estos funcionarios hablando de que van a finalizar la obra de la planta de agua porque nosotros preguntamos en el Concejo”, afirmó.

El concejal sostuvo que, si bien existe un importante porcentaje de avance en la obra, todavía quedan cuestiones administrativas y económicas que podrían demorar su reactivación.

“Desde que se paralizó la obra hasta que ahora se pongan de acuerdo hay una diferencia en plata que se tiene que pagar”, explicó.

Según su análisis, la empresa contratista reclamará la actualización de los costos correspondientes al período en que la obra permaneció paralizada, incluyendo el mantenimiento del obrador y del personal.

“Cuando se pongan de acuerdo con esa plata, recién la empresa va a empezar a mover para traer el equipo necesario y avanzar con la obra”, señaló.

Por ese motivo, Mendieta puso en duda que la planta pueda estar terminada durante 2027.

“Es muy difícil que tengan la obra en 2027”, consideró, al remarcar que todavía existe un proceso administrativo que resolver antes de que los trabajos puedan retomarse plenamente.

Críticas a las obras y al control técnico

Mendieta también cuestionó algunas declaraciones del intendente Azcué vinculadas con el estado de las obras viales y la calidad del pavimento.

Con experiencia previa en el ámbito de la obra pública, aseguró que la calidad de un pavimento no puede determinarse simplemente observando un sector de asfalto.

“Nunca vi que alguien pudiera determinar la calidad de una obra mirando un pedazo de asfalto”, afirmó.

En esa línea, explicó que para establecer si los materiales utilizados cumplen con las condiciones técnicas correspondientes deben realizarse ensayos y controles en laboratorio.

“Se hacen las pruebas técnicas para poder determinarlo. Tenés que llevarlo a un laboratorio, hacerle un ensayo y ahí determinar si los materiales están correctos”, sostuvo.

El Abasto y los residuos

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación del Abasto y el tratamiento de los residuos en Concordia.

Mendieta afirmó que desde el bloque realizaron una recorrida y solicitaron explicaciones sobre las condiciones en las que actualmente se encuentra el lugar.

“Nosotros dijimos: que nos digan cómo o por qué el Abasto está en esas condiciones”, expresó.

Según el concejal, el funcionamiento deficiente del sistema genera consecuencias en la clasificación y disposición de los residuos.

“Si vos no tenés el Abasto en funcionamiento, no podés tener ingresos, no podés saber cuánto se recicla y cuánto va a disposición final”, manifestó.

También cuestionó las condiciones en las que, según describió, se realiza actualmente la disposición de los residuos y la presencia de personas dentro del predio.

Para Mendieta, se trata de una cuestión que debería ser atendida no solamente desde el punto de vista operativo, sino también ambiental.

“Hay que mirar para adelante”

El concejal justicialista también comparó la situación actual con obras realizadas durante anteriores gestiones peronistas y defendió la necesidad de recuperar una planificación integral para Concordia.

“Quizás faltaron planes. Hay que mirar para adelante y ver cómo podemos salir de todo. No podemos abandonar esta ciudad que tiene muchos problemas”, sostuvo.

Mendieta recordó obras y programas ejecutados durante anteriores administraciones municipales y consideró que la ciudad necesita recuperar un esquema de planificación que permita avanzar con infraestructura y servicios.

En ese marco, también cuestionó el escenario económico municipal y la presión que se ejerce sobre los contribuyentes para incrementar la recaudación.

“Yo sé que hay que cumplir con los derechos de la población y pagar todas las obligaciones, pero hay momentos para eso”, planteó.

El edil consideró que la situación económica de las familias debería ser contemplada antes de profundizar determinadas medidas de cobro.

Un escenario político complejo

Sobre el cierre de la entrevista, Mendieta también se refirió al escenario político del peronismo y reconoció que existen dificultades para alcanzar acuerdos.

“La parte política está complicada y ese es el problema”, sostuvo.

El concejal planteó la necesidad de trabajar en la búsqueda de consensos y de dirigentes que permitan fortalecer al espacio de cara a los próximos procesos electorales.

En ese sentido, consideró que la situación económica nacional también tendrá influencia sobre el escenario político y electoral.

“Hay que trabajar en encontrar a la gente que sea posible para poder construir”, concluyó.

Fuente: programa Punto de Inflexion de radio Rivadavia Concordia

Redaccion de 7Paginas