Menor apuñalado en un barrio de Santa Fe, ingresó al hospital Cullen con la hoja del cuchillo clavada en la espalda

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 17 horas. Personal policial fue comisionado al lugar por un desorden y, al arribar, encontró al menor con una profunda herida provocada por un arma blanca en la zona del homóplato derecho.

De acuerdo con las actuaciones policiales, durante la agresión el cuchillo se quebró, quedando la hoja metálica alojada en la espalda de la víctima. Tras el ataque, el presunto agresor intentó escapar a pie, pero fue perseguido e interceptado por efectivos de la E.C.O. 25, que concretaron su aprehensión a pocas cuadras del lugar.

El adolescente recibió asistencia médica en primera instancia y posteriormente fue trasladado por una ambulancia del SIES 107 al Hospital Cullen, donde ingresó estable y quedó bajo observación para una evaluación más exhaustiva de sus lesiones.

Por su parte, el sospechoso quedó detenido y a disposición de la fiscalía de turno. Además, la policía secuestró el arma utilizada en el ataque y continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias que desencadenaron el violento episodio.

Infor Mate Santa Fe