Menor con frondoso historial delictivo en Concepción del Uruguay fue trasladado a Concordia

La medida fue ordenada por el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes, luego de una investigación llevada adelante por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que permitió vincular al joven con el robo de una motocicleta ocurrido días atrás. No obstante, la resolución judicial se sustentó en la acumulación de distintos delitos menores y en la reiterada reincidencia del adolescente en hechos similares.

Según se informó, el menor contaba con un extenso historial de intervenciones judiciales relacionadas principalmente con robos de motovehículos y otros ilícitos, lo que generó una creciente preocupación entre vecinos de la ciudad.

Una medida excepcional de seguridad

Desde el ámbito judicial se explicó que el traslado responde a criterios de peligrosidad procesal y a la necesidad de interrumpir un ciclo delictivo persistente. El alojamiento en una institución de régimen cerrado busca garantizar tanto la seguridad de la comunidad como la integridad del propio adolescente, ante la falta de efectividad de medidas alternativas aplicadas con anterioridad.

Los establecimientos dependientes del COPNAF están destinados a casos en los que se requiere un abordaje especializado, con seguimiento permanente y contención institucional, cuando las instancias de libertad asistida no resultan suficientes.

Trabajo coordinado entre organismos

Fuentes policiales destacaron que la decisión es resultado de un trabajo articulado entre la Policía de Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial. El objetivo no solo es brindar una respuesta concreta a las víctimas de los delitos, sino también propiciar un proceso de resocialización del menor en un ámbito controlado y fuera de su entorno habitual.

El adolescente permanecerá alojado en Concordia bajo un régimen cerrado, mientras continúa el proceso judicial correspondiente y se evalúan futuras medidas en el marco de la legislación vigente para niños, niñas y adolescentes.

Con información de 03442