Menor de Colonia Ayui necesita de la solidaridad de todos para acceder a un tratamiento que puede cambiarle la vida

Una familia emprendió una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a Gonzalo, un adolescente de 13 años que atraviesa una compleja situación de salud y necesita el acompañamiento de la comunidad para continuar con su tratamiento.

El joven fue diagnosticado con Displasia Cortical Focal (DCF) en el hemisferio derecho, lóbulo parietal, una patología neurológica que además le provoca epilepsia focal estructural, afectando su calidad de vida.

Actualmente, Gonzalo se encuentra realizando un tratamiento prequirúrgico, mientras los especialistas evalúan la posibilidad de practicarle una corticectomía, una intervención que podría representar una importante mejora en su estado de salud.

Una campaña para afrontar los gastos

Frente a los elevados costos que implica el proceso médico, familiares y amigos impulsaron una colecta solidaria para reunir el dinero necesario que permita afrontar los estudios, tratamientos y demás gastos vinculados a la atención del adolescente.

Bajo el lema «Toda ayuda suma para que Gonzalo tenga una mejor calidad de vida», la campaña invita a toda la comunidad a colaborar con cualquier aporte económico.

«Con tu aporte nos ayudás a afrontar los gastos médicos, estudios y tratamiento», expresa el mensaje difundido por la familia.

Cómo colaborar

Quienes deseen sumarse a esta cadena solidaria pueden realizar una transferencia al siguiente alias:

Alias: itatigonzalo.mp

La familia remarca que cada gesto cuenta y que cualquier colaboración, por pequeña que sea, puede marcar una diferencia en el camino de Gonzalo hacia una mejor calidad de vida.

Además, solicitan compartir la campaña para que llegue a más personas y así multiplicar la solidaridad.

Mientras continúa con las evaluaciones médicas y espera definir los pasos a seguir en su tratamiento, Gonzalo y su familia apelan al acompañamiento de la comunidad para afrontar este difícil momento con la esperanza de acceder a la intervención que podría mejorar significativamente su futuro.

Redaccion de 7Paginas