Menor de Concordia en bicicleta fue embestido por una camioneta

Según lo reportado por la policía a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 18:00, cuando una camioneta Volkswagen Amarok de color negro circulaba por Av. San Lorenzo en sentido este-oeste. Según las primeras informaciones, al llegar a la intersección con calle Gualeguay, el adolescente habría cruzado desde la vereda en bicicleta —una R26 de color verde— hacia el sur, siendo impactado por el vehículo.

De inmediato, el menor fue asistido y trasladado por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital Delicia Concepción Masvernat. Luego se supo que el menor P.V sufrió escoriaciones leves.

En el lugar intervino personal de la Dirección Municipal de Tránsito, que realizó el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, arrojando resultado positivo. Como consecuencia, el vehículo fue retenido y se iniciaron las actuaciones correspondientes bajo conocimiento de la Fiscalía en turno