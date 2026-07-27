Menor pidió ayuda porque su madre era golpeada y la Policía descubrió una plantación con 255 plantas de marihuana

Según informo la policía a 7Paginas, la intervención comenzó durante las primeras horas de la mañana, cuando un menor de edad alertó a efectivos de la Comisaría Octava que su madre estaba siendo agredida físicamente por su pareja dentro de una vivienda del barrio.

Ante la urgencia de la situación, los funcionarios policiales se dirigieron inmediatamente al domicilio señalado e ingresaron a la vivienda, donde constataron la presencia de la mujer que, según lo manifestado por el menor, era víctima de violencia de género.

Mientras desarrollaban el procedimiento, los efectivos observaron en el fondo del inmueble una importante cantidad de plantas que presentaban características compatibles con cannabis sativa, por lo que solicitaron la intervención de la División Drogas Peligrosas.

Tras las tareas realizadas por el personal especializado, se procedió al secuestro de 255 plantas de marihuana, cuyas dimensiones variaban entre 20 centímetros y 1,40 metros de altura.

El hallazgo dio origen a una nueva causa judicial vinculada al cultivo y tenencia de estupefacientes, que se tramita en forma paralela a la investigación por el episodio de violencia de género.

Informada de lo ocurrido, la fiscal Dra. Evelina Espinoza dispuso el inicio de actuaciones de oficio por violencia de género, teniendo en cuenta que la mujer no formalizó una denuncia contra su pareja.

Asimismo, ordenó el traslado de la víctima a Servicios Médicos para que fuera sometida a la correspondiente evaluación clínica.