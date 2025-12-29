Menor que robó una motocicleta terminó internado en el hospital de Federación

Según se informó a 7Paginas, alrededor de las 13:40 horas se tomó conocimiento de la sustracción de una motocicleta en la zona de avenida Las Violetas. Inmediatamente, personal del Comando Radioeléctrico inició un rastrillaje que permitió localizar al sospechoso pocos minutos después, en la intersección de calles De los Periodistas y Las Violetas.

En el lugar, los efectivos interceptaron a una persona de sexo masculino, menor de edad, quien tenía en su poder el rodado denunciado como sustraído. Se trataba de una motocicleta marca Honda, modelo Wave, de 110 cc, color negra.

Intervino el fiscal en turno, quien dispuso las medidas correspondientes. El menor fue trasladado por personal de la Comisaría del Menor, donde posteriormente fue entregado a su progenitora. Más tarde, el joven quedó internado en el nosocomio local, bajo la supervisión del personal del CIAF. Por tratarse de un menor de edad, no se brindaron detalles precisos sobre las circunstancias que motivaron su internación.

En tanto, la motocicleta fue restituida a su propietario, quien radicó la denuncia formal por el hecho. El caso continúa bajo las actuaciones de rigor conforme a lo dispuesto por la Justicia.