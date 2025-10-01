Menores conduciendo motocicletas en Federación: Masetto pidió la colaboración de los padres

Cabe mencionar que el sub jefe departamental de Policía, Eduardo Bertoli, planteo en el programa Entre Lineas, la necesidad de ordenanzas más duras frente a esta problemática. Ahora, el responsable del área de Inspección Municipal, Aníbal Masetto, en el mismo programa radial se sumó al pedido de acciones más concretas, pero advirtió que la colaboración de las familias es clave para revertir la situación.

En diálogo con Radio UNO Federación, Masetto explicó que desde el municipio se realizan charlas de concientización vial en escuelas cada diez o doce días, con resultados positivos, ya que muchos estudiantes transmiten las recomendaciones en sus hogares. También destacó la medida de “sin casco no hay combustible”, que logró aumentar significativamente el uso de protección en los últimos meses.

Sin embargo, advirtió que los controles municipales encuentran un límite cuando no existe acompañamiento en los hogares, “Podemos retener motos, controlar y concientizar, pero si en el hogar al nene no le dicen que no porque tiene 12 años, no hay mucho que podamos hacer. Coincido con la policía: cada vez hay más padres que no saben poner límites, y contra eso no podemos competir”, expresó Masetto.

El funcionario aseguró que los controles se mantendrán y se profundizarán, sin importar el contexto político, ya que lo prioritario es la seguridad de la ciudad. “Federación hoy está invadida por un montón de jóvenes que no respetan las normas de tránsito, y eso requiere un trabajo conjunto entre el Estado y las familias”, concluyó.