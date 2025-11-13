Mensajes, mudanzas y sospechas: el detrás de escena de las casas que ocupó Bordet en sus años de gobernador

Consultado por esa versión. Bordet fue categórico: “Nunca le alquilé una quinta a los Tórtul. Mis domicilios en Paraná fueron en calle Mitre y frente a la Escuela de Policía. Nunca tuve trato de esa naturaleza”, aseguró este miércoles en el programa Cuestión de Fondo.

Gustavo Bordet también se refirió a la actualidad y al futuro del peronismo y admitió que “autocrítica sí, pero sin derrotismo ni caza de brujas”. Y propuso que “hay que hablarle a la gente joven, que hoy no estamos interpelando”.

ANÁLISIS consultó a distintas fuentes sobre los domicilios en los que vivió Bordet durante sus dos mandatos como gobernador, entre 2015 y 2019. Fueron cuatro casas que el mandatario alquiló para vivir con su esposa, la ex funcionaria y actual diputada Mariel Ávila, y las dos hijas del matrimonio.

Cuando asumió, Bordet se instaló en la casa que había usado el ex gobernador Sergio Urribarri en la zona del Acceso Norte. La propiedad pertenecía a un comerciante de la ciudad de Santa Fe del rubro indumentaria.

La estadía allí fue breve. “Mariel no se hallaba y a los tres o cuatro meses se mudaron”, contó una fuente a este medio. La rescisión del contrato demandó trámites engorrosos y aceleró la búsqueda de un nuevo domicilio.

La mudanza fue hacia una propiedad más lujosa ubicada en Avenida de las Américas, propiedad de un importador de Paraná. Pero tampoco fue el domicilio definitivo de la familia gubernamental.

“A los 10 meses el dueño comunicó que tenía una oferta de compra por una cifra muy importante de parte de inversores de la comunidad gitana”, recuerdan allegados.

La noticia no cayó tan mal en el seno de la familia: la ubicación de la vivienda complicaba la logística diaria, sobre todo para llevar a la hija menor de los Bordet a sus actividades.

Los primeros meses de 2017 los encontraron nuevamente buscando casa. La fecha coincide con el mensaje de Claudio Tórtul, de marzo de ese año. No obstante, la solución llegó de la mano de Elvio Bordet, padre del entonces mandatario que falleció en 2022.

Según fuentes cercanas a la familia, Elvio Bordet comentó que su hijo gobernador estaba buscando una casa para alquilar con determinadas características en un asado con sus amigos de golf. En ese ámbito, el reconocido comerciante paranaense Mariano Castello, dueño de numerosas propiedades en la capital provincial, le ofreció una casa en calle Mitre a la que se terminaron mudando.

Al vencimiento del contrato, no hubo acuerdo entre las partes en el monto pretendido por el dueño para la renovación. “Pedía una cifra exorbitante y los Bordet decidieron no renovar”, se indicó a este medio.

La familia retomó la búsqueda de vivienda y una empleada de Etchevehere Rural que conocía a Mariel Ávila de reuniones sociales le ofreció una propiedad frente a la Escuela de Policía donde la familia residió hasta el final del mandato.

El propietario es José María Arculis, empresario del sector avícola. El primer contrato se hizo por la inmobiliaria y al vencimiento se continuó de manera directa con el dueño.