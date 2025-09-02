Mercadería secuestrada en un contrabando fueron donadas a una parroquia de Concordia

Según se informó a 7Paginas, la medida fue promovida por la Justicia Federal como resultado de un operativo realizado en mayo de este año por efectivos de Prefectura Concordia en cercanías de la zona Arroyo Ayuí Chico, a la altura del KM 340,2 en el marco de una causa por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

De esta manera, bienes que habían sido incautados al delito se transformaron en un aporte concreto para quienes más lo necesitan. Esta vez, lo que se le quitó a los contrabandistas se convirtió en una acción solidaria destinada a la comunidad de Concordia