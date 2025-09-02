7PAGINAS

Lunes 1 de septiembre de 2025
Mercadería secuestrada en un contrabando fueron donadas a una parroquia de Concordia

La Prefectura Concordia, bajo la conducción del Prefecto Jorge Ribinski, dio cumplimiento a una disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia, entregando en calidad de donación vestimentas y elementos de higiene incautadas en procedimientos por contrabando. El destino fue la Parroquia Nuestra Madre de la Merced  a cargo del Padre Parroco Nicolas Frigo.
Según se informó a 7Paginas, la medida fue promovida por la Justicia Federal como resultado de un operativo realizado en mayo de este año por efectivos de Prefectura Concordia en cercanías de la zona Arroyo Ayuí Chico, a la altura del KM 340,2 en el marco de una causa por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

De esta manera, bienes que habían sido incautados al delito se transformaron en un aporte concreto para quienes más lo necesitan. Esta vez, lo que se le quitó a los contrabandistas se convirtió en una acción solidaria destinada a la comunidad de Concordia