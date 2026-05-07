Mercado laboral en Concordia: nuevas incorporaciones a través del programa “Entrenamiento para el Trabajo”

La Municipalidad de Concordia, a través de su Dirección de Empleo, continúa impulsando herramientas para dinamizar el mercado laboral local. En esta oportunidad, se informaron nuevas incorporaciones bajo la modalidad de Entrenamiento para el Trabajo, un programa diseñado para mejorar la empleabilidad mediante la capacitación en el mismo puesto laboral.

Esta herramienta permite que los vecinos de la ciudad adquieran habilidades específicas y experiencia comprobable, factores determinantes al momento de consolidar una inserción laboral definitiva.

El sector privado como aliado

Las nuevas incorporaciones son el fruto de un trabajo articulado entre el municipio y las empresas concordienses. En esta etapa, el programa alcanzó a varios establecimientos destacados:

Hotel Federico I: 3 personas iniciaron su entrenamiento.

Burbujas: 3 nuevas incorporaciones.

Heladería YO: 2 personas sumadas al equipo.

Los Griegos: 1 incorporación.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, subrayó la importancia del vínculo con el sector privado: «Seguimos fortaleciendo esta relación para generar más oportunidades. Este programa brinda experiencia concreta a los participantes y permite a las empresas formar perfiles acordes a sus necesidades reales».

Políticas activas de empleo

Desde el área municipal destacaron que cada ingreso representa una oportunidad real de crecimiento personal y profesional para los concordienses. Además, Scarzello reafirmó el compromiso de la gestión: «Continuaremos impulsando políticas activas que promuevan el acceso al trabajo y la capacitación permanente».

La Dirección de Empleo adelantó que ya se encuentran en marcha nuevas gestiones con diversas instituciones y firmas comerciales para ampliar el alcance del programa, con el objetivo de que cada vez más vecinos puedan integrarse formalmente al mercado de trabajo local.