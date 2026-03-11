Mes de la Mujer, Homenajean a la concordiense Gloria Warner en Diputados

Entre ellas se destacó especialmente la trayectoria de Gloria Warner, reconocida referente social, educativa, política y cultural de la ciudad de Concordia.

“Este homenaje busca visibilizar y poner en valor la trayectoria de mujeres entrerrianas que, con compromiso y vocación, han trabajado durante años por sus comunidades. Son historias que merecen ser reconocidas porque representan valores de solidaridad, participación y construcción colectiva”, expresó la diputada Mariel Ávila.

“Gloria representa el compromiso sostenido con la educación, la política y la cultura, pero sobre todo con su comunidad. Es un ejemplo de militancia, sensibilidad social y trabajo por el bien común”, destacó Ávila durante el reconocimiento.

Conocida afectuosamente como “Tía Gloria”, Warner cuenta con una extensa trayectoria vinculada al ámbito educativo. Se desempeñó como Directora Departamental de Escuelas, Coordinadora para la zona del Río Uruguay del Plan Social Educativo Nacional e integró la Unidad Nacional de Gestión de Transferencias de Servicios Educativos.

En el plano político-institucional, fue concejal de la ciudad de Concordia, donde tuvo una activa participación en el Consejo de Patrimonio Municipal y como representante del Poder Ejecutivo para la residencia estudiantil del municipio en Paraná.

También se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concordia, destacándose su labor en la ejecución del programa de cicatrización de zonas inundables y en políticas públicas de integración socio-urbana implementadas en el barrio El Silencio. Posteriormente ocupó el cargo de Secretaria Privada de la Gobernación de la provincia de Entre Ríos.

Militante del movimiento justicialista desde su juventud, fue además representante de Entre Ríos en el Consejo Nacional del Partido Justicialista.

A su trayectoria política y educativa se suma un permanente compromiso con la cultura. Actualmente participa como vocal del consejo administrador de la Fundación Odeón, histórico teatro de Concordia, y forma parte de la Fundación Magma, organización dedicada a la promoción del arte y la cultura.

Asimismo, integra un grupo de militantes por los derechos humanos que participa del proyecto federal “30 mil agujas”, iniciativa que bajo el lema “No me olviden, 30 mil agujas por nuestrxs desaparecidxs” entrelaza el arte textil con el reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia. El grupo borda paños con los nombres de desaparecidos de Concordia que serán unidos a otros provenientes de distintos puntos del país para conformar una bandera que encabezará la movilización hacia Plaza de Mayo el próximo 24 de marzo, al cumplirse 50 años del último golpe militar.

Gloria Warner es madre de cinco hijos y abuela de seis nietos, y continúa participando activamente en iniciativas sociales, culturales y de derechos humanos que fortalecen el tejido comunitario de la ciudad de Concordia y de la provincia.

