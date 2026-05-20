Messina pidió la unidad de todo el arco político de Federación para gestionar la urgente ampliación de la Ruta 44

El debate vuelve a instalarse en la comunidad tras un nuevo y lamentable accidente ocurrido hace dos semanas, donde una menor de 15 años perdió una pierna, un hecho que se suma al trágico historial negro de la Ruta Provincial N° 44, que hace apenas dos años se cobró la vida de la familia Telliz De los Santos y que ya cuenta con numerosas víctimas fatales.

Una ruta pensada para 7 mil habitantes

Frente a quienes atribuyen la culpabilidad de los siniestros únicamente a factores subjetivos o imprudencias de los conductores (como excesos de velocidad o infracciones de tránsito), Messina fue categórico al señalar la obsolescencia de la infraestructura:

«Yo transito por esa ruta prácticamente todos los días. La realidad es que tenemos la misma ruta de cuando nuestro pueblo tenía 6.000 o 7.000 habitantes. Hoy el tránsito se ha incrementado muchísimo por lo que significa el turismo para Federación y también por el desarrollo de la producción», argumentó el profesional.

El exedil recordó que el ensanchamiento ya ha sido debatido largamente e incluso existe un proyecto elaborado por la CAFESG (Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande) para construir un carril más. «Una pintadita y la demarcación no alcanzan para dejar de ser una ruta peligrosa. Federación merece obras de mayor magnitud», sentenció.

Duras críticas a la pasividad de los legisladores Dal Molín y Rastelli

Messina cuestionó con dureza la «indiferencia» que percibe por parte de los representantes del departamento en la Legislatura entrerriana, apuntando de forma directa al senador Rubén Dal Molín y al diputado Rubén Rastelli:

Sobre el Senador: «Me parece el principal responsable de dar una respuesta, tiene que tomar nota de lo que está pasando y llevar esto a la Legislatura».

Sobre el Diputado: «Le hemos presentado por escrito y de manera formal el pedido de recategorización del hospital junto a varios vecinos, nos firmó el recibido y jamás se tomó la molestia de contestarnos».

«Veo proyectos de trascendencia en otros departamentos donde los legisladores son bastante exigentes, pero acá no veo nada. Si el senador y el diputado se ponen de acuerdo y van a decirle al Gobernador ‘mire, tenemos este problema en Federación’, algo van a conseguir. No sé por qué no lo hacen», gatilló Messina.

Puntos críticos y medidas de emergencia inmediatas

Al ser consultado sobre el tramo de aproximadamente 17 kilómetros que separa el ingreso a la ciudad de la Autovía Artigas, el entrevistado identificó los sectores de mayor riesgo:

Los puentes: «Cuando llueve la situación es muy grave por el embolsamiento de agua. Si alguien viene a velocidad importante y no conoce el terreno, se encuentra con una sorpresa».

El tramo final (Zona de ‘La Casa de la Miel’): «El tráfico allí es muy intenso, están los pinos plantados donde prácticamente no hay banquina y es donde se registró el último accidente grave».

Debido al crecimiento demográfico, la fisonomía de la zona ha cambiado drásticamente con la consolidación de los barrios Panarotti y San Cayetano, sumado a la presencia de clubes deportivos en la zona sur. Esto genera un constante cruce peatonal, de ciclistas y vehículos que carece por completo de medidas de seguridad.

Como solución inmediata ante la falta de presupuesto para una obra mayor, Messina sugirió que el Concejo Deliberante —que trataría un proyecto de resolución al respecto— actúe de nexo y exija respuestas: «Provisoriamente se podría atacar el problema de manera urgente con reductores de velocidad, semáforos o algún sistema que le dé seguridad a la gente».

«Federación aporta muchísimo a la provincia y no podemos permitir que esto siga pasando. La gente tiene su laburo, su vida, y no puede estar pendiente de las cuestiones que tiene que resolver la política. Los que fueron elegidos deben asumir el mandato de solucionar el problema de la gente», concluyó el abogado federaense.

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