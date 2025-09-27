7PAGINAS

Viernes 26 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Michel: “Milei no gobierna para todos los argentinos, solo para sus votantes”

El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos y referente del Frente Renovador, Guillermo Michel, cuestionó con firmeza al Gobierno nacional por considerar que sus medidas económicas favorecen a sectores específicos y no a la población en general.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Michel denunció que las recientes decisiones tributarias para el agro “terminaron siendo un gran negocio solo para unos pocos” y remarcó la diferencia entre productores y grandes cerealeras: “En este ‘dólar soja’ el beneficio de la baja de retenciones no se trasladó al productor”.

Asimismo, el dirigente entrerriano criticó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que la política económica oficial está destruyendo la clase media, la educación, la salud pública y la industria. Como ejemplo, mencionó que en Concepción del Uruguay actualmente se importa pollo de Brasil, cuando existía un frigorífico local de referencia.

Michel también cuestionó el nuevo endeudamiento externo: “No es un préstamo para rutas, puentes, hospitales o escuelas. Es un préstamo para sostener la aventura electoral del Gobierno y mantener ficticiamente el dólar planchado”.

El dirigente recordó además promesas incumplidas del oficialismo: “Dijeron que antes de subir un impuesto se cortaban un brazo, pero subieron todos: ganancias, impuesto a los combustibles y también el monotributo. El único que bajaron fue Bienes Personales, que beneficia a diez mil personas con cuentas en el exterior”.

En un mensaje directo, Michel concluyó: “Milei no gobierna para todos los argentinos, solo para sus votantes”, reafirmando su postura crítica frente a las políticas del Ejecutivo nacional y el impacto en los distintos sectores del país.