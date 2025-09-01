Micro con cosechadores de Concordia volcó en la Autovía 14: varios hospitalizados

Según se informó a 7Paginas, un colectivo Mercedes Benz de la empresa San Antonio, que trasladaba cosecheros desde Concordia hacia Villa del Rosario, perdió el control y terminó volcando sobre la banquina Este de la autovía.

De acuerdo al relato del conductor, la lluvia y el estado resbaladizo de la calzada habrían sido las causas que provocaron el despiste y posterior vuelco del rodado.

Pasajeros lesionados

Tras el accidente, varios trabajadores resultaron heridos. Seis de ellos fueron trasladados de manera particular al Hospital Santa Rosa de Chajarí, mientras que otras cuatro personas fueron derivadas en ambulancia al Hospital San José de Federación.

Desde este último nosocomio se informó que una de las víctimas podría tener una fractura de mandíbula, a la espera de estudios radiográficos. El resto de los lesionados presentaba cortes y contusiones de distinta consideración.