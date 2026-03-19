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Jueves 19 de marzo de 2026
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Micromonólogos y relatos por la memoria: una propuesta teatral para reflexionar en comunidad

Este jueves 19 de marzo, desde las 20 horas, el espacio La Cigarrera Cultural será escenario de una propuesta artística cargada de reflexión y compromiso: “Micromonólogos de Teatro x la Identidad y Relatos por la Memoria”, una actividad impulsada por estudiantes y docentes de La Cigarrera.
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Redacción 7Paginas

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La iniciativa invita a la comunidad a participar de una noche donde el teatro se convierte en una herramienta para reconstruir la memoria colectiva, a través de relatos breves que buscan interpelar, emocionar y generar conciencia.

Desde la organización destacaron que “la memoria de un pueblo se construye entre voces, cuerpos e historias que se encuentran”, remarcando la importancia de los espacios colectivos donde esas memorias pueden resignificarse y mantenerse vivas en el tiempo.

El encuentro propone un recorrido por distintas expresiones teatrales, en formato de micromonólogos y relatos, que abordan temáticas vinculadas a la identidad, la historia y la memoria, en sintonía con las luchas y procesos sociales del país.

La actividad será libre y gratuita, abierta a todo público, y se enmarca dentro de las propuestas culturales que buscan fortalecer el vínculo entre el arte y la comunidad en la ciudad de Concordia.