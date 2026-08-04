Mientras en algunas escuelas se daba leche chocolatada, en otras solo té con galletitas: las marcadas diferencias en la nutrición de los alumnos

Un informe oficial elaborado por la Dirección de Comedores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, expuso una realidad preocupante del sistema de alimentación escolar en Entre Ríos: las marcadas diferencias en la calidad, variedad y aporte nutricional de los desayunos y meriendas que reciben los alumnos, dependiendo de la escuela o el departamento al que asistan.

El relevamiento —efectuado sobre diversos establecimientos educativos de la provincia— evidenció la ausencia de un patrón homogéneo. Mientras que en algunas instituciones las raciones incorporan leche chocolatada, yogur o frutas frescas, en otras la oferta se limita a infusiones de té o mate cocido acompañadas de pan o galletitas.

En sus conclusiones, el propio organismo provincial advierte que existen «diferencias significativas en la calidad y variedad de los menús», lo que despierta preocupación sobre si la totalidad de los estudiantes está recibiendo la carga nutricional adecuada para afrontar la jornada escolar. Por tal motivo, el informe recomienda la implementación urgente de un esquema «igualitario y equitativo» para todas las escuelas de la provincia.

Los registros técnicos: de la chocolatada al té con agua

Las actas y planillas de campo confeccionadas por los equipos técnicos permitieron dimensionar las brechas que convivieron durante años dentro de los comedores escolares:

Poca variación: En uno de los establecimientos auditados, durante cinco días consecutivos el menú se repitió exactamente igual: leche chocolatada con galletitas, sin ningún tipo de alternativa a lo largo de la semana.

Menú hiperbásico: En otra institución de la provincia, el acta oficial consignó un menú extremadamente austero, compuesto únicamente por té en saquitos con azúcar y galletitas.

Falta de criterio nutricional: Otras planillas registraron combinaciones variables como té con pan, bizcochos semolados con naranjas, o colaciones integradas por facturas, alfajores y tortas negras, dejando al descubierto la inexistencia de una pauta nutricional unificada.

Falta de datos en algunos departamentos

El informe oficial sacó a la luz, además, las dificultades de gestión y control territorial: diversas departamentales ni siquiera remitieron la información requerida por la Dirección de Comedores, impidiendo un monitoreo completo y homogéneo del estado de la alimentación escolar en todo el territorio entrerriano.

Frente a este escenario, los datos oficiales reabren el debate sobre la equidad dentro del sistema público de enseñanza. Más allá de las discusiones operativas, la inquietud central que plantea el relevamiento es si resulta justo que dos niños de la misma provincia reciban un aporte nutricional completamente desigual tan solo por el establecimiento al que concurren.

Con informe de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas