7PAGINAS

Miércoles 22 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Miércoles caluroso y nublado en la región de Salto Grande: ¿cuándo regresarán las lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un aumento de las temperaturas en la región de Salto Grande, aunque este miércoles se presentará con mayor nubosidad. Si bien el cielo estará cubierto gran parte del día, no se prevén lluvias hasta el cierre de la semana.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Para este miércoles, el pronóstico indica una mínima de 17°C y una máxima de 30°C, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste a 13 km/h y una humedad del 58%, generando un ambiente cálido y algo pesado.

El jueves continuará con condiciones similares: mínima de 18°C y máxima de 30°C, con cielo nublado durante la mañana y la aparición del sol hacia la tarde, ofreciendo una jornada agradable y sin precipitaciones.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia el viernes, cuando se prevé el regreso de las lluvias y tormentas. La jornada comenzará con una mínima elevada de 22°C y una máxima de 28°C, con 70% de probabilidades de tormentas en la mañana y un 40% en horas de la tarde.

De esta manera, el final de la semana marcará el retorno de la inestabilidad, tras varios días de calor y cielo cubierto en la región.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas