Miércoles caluroso y nublado en la región de Salto Grande: ¿cuándo regresarán las lluvias?

Para este miércoles, el pronóstico indica una mínima de 17°C y una máxima de 30°C, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste a 13 km/h y una humedad del 58%, generando un ambiente cálido y algo pesado.

El jueves continuará con condiciones similares: mínima de 18°C y máxima de 30°C, con cielo nublado durante la mañana y la aparición del sol hacia la tarde, ofreciendo una jornada agradable y sin precipitaciones.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia el viernes, cuando se prevé el regreso de las lluvias y tormentas. La jornada comenzará con una mínima elevada de 22°C y una máxima de 28°C, con 70% de probabilidades de tormentas en la mañana y un 40% en horas de la tarde.

De esta manera, el final de la semana marcará el retorno de la inestabilidad, tras varios días de calor y cielo cubierto en la región.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas