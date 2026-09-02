Miércoles con 24 grados de máxima: ¿cuándo vuelve el frío a Concordia y la región?

Con una jornada agradable y temperaturas en ascenso, Concordia y la región de Salto Grande transitan este miércoles con una mínima de 11 grados y una máxima prevista de 24 grados.

Durante la mañana, el cielo se presenta ligeramente nublado, con una humedad del 83 por ciento y vientos del sector noreste a unos 8 kilómetros por hora.

Las condiciones agradables continuarán durante este jueves, aunque comenzará a sentirse un leve descenso de la temperatura. Para ese día se anuncia una mínima de 13 grados y una máxima de 21 grados, con cielo algo nublado.

El frío regresa el viernes

El cambio más importante comenzará a sentirse el viernes, con el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de las temperaturas en toda la región.

Para esa jornada se prevé una mínima de 9 grados y una máxima de 18 grados, con cielo algo nublado.

Un fin de semana mucho más frío

El descenso térmico continuará durante el sábado, cuando se esperan temperaturas de entre 6 grados de mínima y 16 grados de máxima, con cielo algo nublado.

Pero el día más frío del fin de semana sería el domingo. Según las previsiones, la temperatura mínima podría descender hasta los 3 grados, mientras que la máxima apenas alcanzaría los 12 grados.

De esta manera, luego de varios días con temperaturas agradables y máximas superiores a los 20 grados, Concordia y toda la región de Salto Grande volverán a experimentar condiciones más propias del invierno durante el próximo fin de semana.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas