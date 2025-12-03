Miércoles con 30 grados en Concordia y ascenso de temperaturas en toda la región: cómo estará el clima el fin de semana largo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el norte entrerriano transitará varios días de buen tiempo, con marcas térmicas elevadas y cielo mayormente despejado a parcialmente nublado.

Este miércoles comenzó con cielo despejado por la mañana, mientras que por la tarde se espera ligeramente nublado, con una humedad del 51%, lo que genera una jornada agradable pese al calor.

Para este jueves, se prevé una situación muy similar: mínima de 18 grados y máxima de 30, con cielo algo nublado. El viernes, en tanto, la temperatura mostrará un leve ascenso: mínima de 19 grados y máxima de 31, con cielo parcialmente nublado.

Se viene un fin de semana largo con calor

Con motivo del fin de semana largo por el Día de la Virgen, el pronóstico anticipa condiciones típicamente veraniegas en Concordia y la región.

El sábado se presentará con mínima de 23 grados y máxima de 32, con cielo mayormente nublado. El domingo será el día más caluroso del fin de semana, con mínima de 23 grados y una máxima que podría llegar a los 34 grados, también con cielo mayormente nublado.

El lunes, jornada que cerrará el fin de semana largo, traerá un leve descenso térmico: mínima de 20 grados y máxima de 27, aunque aparece la probabilidad de tormentas aisladas durante toda la jornada, con un 40% de chances de precipitaciones.

De este modo, Concordia y toda la región se preparan para varios días de calor intenso, en la antesala de un diciembre que comienza a mostrar su perfil más veraniego.

Foto: terminal de ómnibus de Concordia, por Marcelo Gonzáles