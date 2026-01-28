Miércoles con altas temperaturas y posibles chaparrones en la región de Salto Grande

De acuerdo a los datos oficiales del SMN a los que pudo acceder 7Paginas, para este miércoles se anuncia una temperatura mínima de 23 grados y una máxima que podría alcanzar los 36 grados, configurando un día sofocante. Además, existe un 40% de probabilidad de chaparrones a lo largo de toda la jornada, por lo que no se descartan lluvias de corta duración en distintos momentos del día.

En tanto, el alivio llegaría a partir del jueves, cuando se espera el regreso del sol. Para esa jornada se prevé una mínima de 23 grados y una máxima de 31 grados, con cielo parcialmente nublado y condiciones climáticas más estables.

Foto: dia martes zona de Costanera de Concordia, por Marcelo Gonzalez