Miércoles con leve aumento de la temperatura en la región de Salto Grande: ¿cuándo vuelven las lluvias?

De acuerdo al pronóstico al que accedió 7Paginas, este miércoles se presenta con condiciones estables, una temperatura mínima de 5 grados y una máxima prevista de 19 grados. La jornada comenzó con neblinas en las primeras horas de la mañana, mientras que para la tarde se espera cielo parcialmente nublado, vientos calmos y una humedad cercana al 88 por ciento.

Las condiciones agradables se mantendrán durante el jueves, cuando se anuncian 6 grados de mínima y 18 grados de máxima. Al igual que en la jornada anterior, se prevén bancos de niebla durante la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde, sin probabilidades de precipitaciones.

El regreso de las lluvias

Las primeras inestabilidades podrían llegar el viernes, marcando el cierre de la semana laboral. Para esa jornada se pronostica una mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados, con un aumento de la nubosidad y probabilidades de lluvias aisladas y chaparrones durante la mañana y la tarde.

Según las previsiones meteorológicas, las chances de precipitaciones rondan el 40 por ciento, por lo que se recomienda a quienes tengan actividades al aire libre mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.

De esta manera, tras varios días dominados por el aire polar, Concordia y la región comienzan a transitar jornadas más templadas y con mayor presencia del sol, aunque con el retorno de algunas lluvias hacia el final de la semana.

Foto: Marcelo Gonzalez