Miércoles con otra mañana muy fría en Concordia, pero la temperatura llegará a los 17 grados

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado una temperatura mínima de 4 grados, la realidad volvió a sorprender a los madrugadores: a las 7 de la mañana, el termómetro marcó apenas 2,1 grados, convirtiendo al inicio de la jornada en uno de los más fríos de la semana.

Como ocurrió en los últimos días, la mañana comenzó con una densa niebla, reduciendo la visibilidad en distintos sectores de Concordia y la región, por lo que se recomendó circular con precaución, especialmente en rutas y caminos rurales.

Una tarde con más sol y temperaturas agradables

Con el correr de las horas, las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente. El pronóstico anticipa un cielo ligeramente nublado y una máxima de 17 grados, generando una tarde mucho más agradable que las registradas durante el fin de semana y el inicio de esta semana.

Las condiciones serán favorables para quienes tengan previsto seguir el partido que disputará la Selección Argentina frente a Egipto, ya que no se esperan precipitaciones y el tiempo se mantendrá estable.

Alta humedad y vientos leves

Otro dato destacado de la jornada será el elevado porcentaje de humedad, que alcanzará el 98%, favoreciendo la persistencia de bancos de niebla durante las primeras horas del día.

En tanto, los vientos soplarán desde el sector oeste a una velocidad aproximada de 6 kilómetros por hora, sin generar cambios significativos en las condiciones generales.

Los pronósticos indican que el tiempo continuará estable durante los próximos días, con mañanas frías propias del invierno y tardes cada vez más templadas, marcando un lento ascenso de las temperaturas en Concordia y toda la región de Salto Grande.

Redaccion de 7Paginas