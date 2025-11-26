7PAGINAS

Miércoles 26 de noviembre de 2025
Miércoles de intenso calor en la región de Salto Grande

La región de Salto Grande se prepara para una jornada sofocante este miércoles, luego de que el martes la sensación térmica superara los 33°C en varias localidades. Según las previsiones, la temperatura máxima rondará los 33°C, aunque la sensación térmica podría trepar por encima de los 35°C.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que será el día más caluroso de la semana en Concordia y zonas aledañas, con máximas que incluso podrían superar los 34°C en algunos puntos del departamento.

Para este miércoles, el pronóstico indica una mínima de 18°C y una máxima estimada en 33°C. La mañana podría comenzar con neblinas, mientras que hacia la tarde el cielo se mantendría parcialmente nublado. La humedad se ubica en torno al 69% y los vientos soplarán desde el este a unos 6 km/h.

De cara al cierre de la semana, tanto jueves como viernes presentarán temperaturas algo más moderadas: mínimas entre 17°C y 20°C y máximas cercanas a los 30°C, en un contexto de cielo parcialmente nublado.

Foto: Marcelo Gonzalez

