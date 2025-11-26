Miércoles de intenso calor en la región de Salto Grande

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que será el día más caluroso de la semana en Concordia y zonas aledañas, con máximas que incluso podrían superar los 34°C en algunos puntos del departamento.

Para este miércoles, el pronóstico indica una mínima de 18°C y una máxima estimada en 33°C. La mañana podría comenzar con neblinas, mientras que hacia la tarde el cielo se mantendría parcialmente nublado. La humedad se ubica en torno al 69% y los vientos soplarán desde el este a unos 6 km/h.

De cara al cierre de la semana, tanto jueves como viernes presentarán temperaturas algo más moderadas: mínimas entre 17°C y 20°C y máximas cercanas a los 30°C, en un contexto de cielo parcialmente nublado.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas