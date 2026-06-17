Miércoles frío y con neblinas en la región de Salto Grande a la espera de las lluvias

La jornada arrancó con un ambiente muy frío y alta presencia de humedad, presentando las siguientes variables técnicas:

Temperatura: Una mínima que se ubicó en los 7°C y una máxima estimada que alcanzará apenas los 14°C.

Estado del cielo: Algo nublado, con presencia de sol hacia la tarde.

Humedad: 87%.

Vientos: Predominantes del sector sudeste a una velocidad leve de 4 km/h.

Pronóstico extendido: Jueves de lluvias y mejoría el viernes

El reporte oficial del SMN anticipa un desmejoramiento temporario para las próximas 48 horas, con el reingreso de un frente inestable:

Jueves: Se espera un día gris y con escasa amplitud térmica. La temperatura mínima ascenderá a los 10°C mientras que la máxima rozará los 13°C. El cielo permanecerá cubierto durante la mañana y para la tarde se anuncia un 70% de probabilidades de lluvias, por lo que se recomienda tomar los recaudos necesarios.

Viernes: La semana laboral cerrará con una notable mejoría en las condiciones climáticas. Aunque la mañana se presentará fría con una mínima de 9°C, el sol volverá a ser el protagonista por la tarde, empujando la temperatura máxima hasta los 15°C y alejando las posibilidades de precipitaciones para el comienzo del fin de semana.

Fotos: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas