Miércoles otoñal en Concordia: mañanas frescas, tardes agradables y el regreso de las lluvias

Concordia y sus alrededores amanecieron este miércoles con una temperatura mínima de 7°C, marcando la continuidad de las mañanas frescas que vienen caracterizando a la región. Sin embargo, el sol será el protagonista de la tarde, permitiendo que la máxima ascienda hasta los 23°C, brindando una jornada sumamente agradable para los vecinos.

Actualmente, la humedad se mantiene elevada, alcanzando un 95%, con vientos en calma, lo que genera una sensación de pesadez matutina que irá disipándose con el correr de las horas y la apertura del cielo.

El pronóstico para el jueves

Para mañana jueves, se prevé un leve ascenso en la temperatura mínima, que se ubicará en los 10°C, mientras que la máxima repetirá los 23°C. Será una jornada de cielo ligeramente nublado, ideal para actividades al aire libre antes del cambio de tiempo anunciado.

¿Qué pasará el viernes 1° de mayo?

La preocupación surge para quienes planean celebrar el Día del Trabajador al aire libre. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el viernes comenzará con una mínima mucho más alta, de 15°C, y una máxima de 24°C.

No obstante, el organismo nacional advierte un 70% de probabilidades de tormentas aisladas para gran parte de la jornada. De cumplirse el pronóstico, las lluvias marcarían el cierre de esta breve tregua de sol en la zona de Salto Grande.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redacción 7Paginas