Miércoles: otra jornada agradable y a puro sol en la región de Salto Grande El otoño sigue regalando postales doradas en nuestra zona.

El informe para hoy

La mañana de este miércoles comenzó con un marcado aire fresco: si bien el termómetro marcó una mínima de 9°C, la sensación térmica se situó en los 7°C en las primeras horas. Para el resto de la jornada, se espera que la máxima alcance los 16°C.

El cielo se presentará ligeramente nublado, con una humedad del 83% y vientos leves provenientes del Sudeste a 8 km/h, lo que brindará una tarde sumamente placentera.

Pronóstico extendido: ascenso térmico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las condiciones de estabilidad se mantendrán durante los próximos días, con un paulatino aumento de la temperatura hacia el final de la semana:

Jueves: Se espera una jornada con bastante presencia de sol. La mínima será de 10°C y la máxima escalará hasta los 18°C.

Viernes: El cierre de la semana laboral llegará con un cambio notable en la temperatura. Aunque la mínima se mantendrá en 10°C, la máxima trepará hasta los 21°C, bajo un cielo algo nublado pero con sol firme

Foto: Marcelo Gonzalez

Fuente: Redacción 7Páginas con datos del SMN.